分科測驗考斗六、虎尾房價掀熱議 張麗善：代表雲林被看見了

大學分科測驗昨落幕，其中地理科以雲林斗六、虎尾房價與都市發展為情境，要求考生探討都市發展層級的變化，引發地方熱議，有人笑稱「斗六、虎尾又要被拿來比較了」、「從高中就開始植入炒房概念」，雲林縣長張麗善今表示，雲林能成為全國考題，代表「雲林已經被看見」，至於兩地房價高低，不宜單憑數字比較，希望各鄉鎮都能依自身特色均衡發展。

今年地理科試題以「虎尾高鐵站2015年啟用後，是否帶動房價超越斗六」為情境，引用2022年實價登錄資料指出，斗六市透天新成屋24筆交易、平均單價每坪24.5萬元；虎尾鎮49筆交易、平均每坪18.9萬元，並要求考生進一步運用GIS分析距離市中心遠近與房價分布，探討都市發展層級的變化。

對此，張麗善表示，雲林能出現在全國分科測驗考題，代表外界已開始關注雲林，也顯示雲林的發展受到重視。至於斗六、虎尾房價誰高誰低，她認為，每個地段都有不同的市場行情及成交條件，不宜直接比較。

她指出，斗六是雲林行政中心，也是教育、工業及公共設施最集中的區域，發展已相當成熟；虎尾則仍處於快速發展階段，隨著工商業逐步進駐、就業機會增加，未來仍有很大的成長空間。縣府希望各鄉鎮依自身特色同步發展，不論是沿海基礎建設、治水工程，或斗六、虎尾的都市建設，都將持續推動，帶動整體雲林均衡成長。

曾任高中地理老師、現為時代力量雲林縣第一選區議員參選人廖昶淳昨在社群平台分享考題時直呼意外，「沒想到斗六、虎尾竟然一起入題。」網友留言討論，有人認為「從高中就開始植入炒房概念」，也有人直指「斗六、虎尾就像桃園、中壢」。

廖昶淳表示，從地理專業來看，這是一道GIS環域分析與疊圖分析的典型題目，但對雲林人而言，第一個反應恐怕是「斗六跟虎尾又要被拿來比了」。

他認為，斗六有台鐵交通、行政與多元商業機能；虎尾則有高鐵優勢，近年也增加不少住宅與建設。兩邊各有不同的發展條件，很難單憑平均房價，就判斷哪裡比較進步。不過這道題倒是提醒了一件事，交通建設很重要，但有車站，不代表人就會留下來。

他以斗六為例，火車站、西市場、太平老街及雲中街等舊城區彼此距離不遠，卻始終缺乏完整串聯。近期地方熱議西市場改建，不應只停留在「拆或不拆」，更應思考攤商安置、舊城活化及人潮回流等長遠課題，並直言「今年全國考生都在考斗六與虎尾，雲林縣政府與斗六市公所，大概也該交卷了」。

雲林縣不動產仲介商業同業公會榮譽理事長張有希表示，目前市場現況仍是斗六蛋黃區房價略勝一籌，像社口重劃區、民生南路商圈等成交均價約每坪28萬元；虎尾高鐵特定區因土地供給充足、建案推案量大，目前成交均價約每坪23至24萬元。

他分析，高鐵周邊仍處於開發期，未來隨建設逐步到位，房價仍有成長空間；斗六則有人文公園區段徵收工程等重大建設持續推進，兩地都仍在發展，未來誰能領先仍有變數。不過，今年受到政府打炒房政策及股市投資熱潮影響，房市交易量明顯萎縮，整體房地產買氣低迷。

大學分科測驗昨落幕，其中地理科以雲林斗六、虎尾房價與都市發展為情境，要求考生探討都市發展層級的變化，引發地方熱議。圖／翻攝自大學入學考試中心