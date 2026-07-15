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試場又查獲考生戴耳機、智慧手表

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

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分科測驗首日爆出有學生戴ＡＩ眼鏡應試，昨則又查獲三名學生攜帶電子產品，一案為穿戴智慧型手表，另二案則是戴藍牙耳機入場，三案明確違反規定，將送入考試審議委員會議處。大考中心也宣布，一一六學年學測將採取更嚴厲的防弊措施。

昨分科測驗歷史科時，有考生配戴智慧型手表，於查驗身份時發現；另一位考生則是戴著藍牙耳機，於考試正式開始後一分鐘，被監試人員發現，進一步查驗後，發現其耳機正與放置於試場外背包內的手機連線；下午數學乙，又再增列一學生配戴藍牙耳機應試。

大考中心主任張新仁指出，分科測驗簡章明確規範，不可攜帶入座的物品包括具備傳輸、通訊、記憶、拍攝、計算功能的物品，如手機和穿戴式手表、眼鏡、手環、佛珠、耳機以及計算機和電子辭典等物品。上述案例已明確違反規定，都將依規定送入考試審議委員會討論、議處。

因應科技演進，張新仁說，大考中心於一一六學年學測，將採取更嚴厲的防弊措施，相關措施包括加重罰則等，詳細內容將需待學測簡章公布。

大考中心統計，昨違規達廿六件，總數達七十八件，主要違規樣態仍為未攜帶應試有效證件且未於時間內送達。

115分科

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