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地理難在非選 公民燒腦歷史重理解

聯合報／ 記者許維寧柯美儀郭韋綺／連線報導

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昨分科測驗歷史、地理、公民依序登場。補教老師張雪雲認為，今年歷史科較去年略簡單，頂標、前標、均標預估較去年提高一級分；公民科則十分燒腦，部分試題具誘答性，選擇題難，但問答題較易得分，地理五標則和去年相近。

其中歷史科五標預估，依序為五十一、四十六、卅九、卅二、廿七級分；公民科估五標為五十、四十五、卅七、卅、廿四級分；補教老師黃創宏則估，地理五標依序為五十三、四十七、卅九、卅一、廿六級分。

張雪雲說，歷史文言文史料偏多、重閱讀理解，考生須從中擷取線索再結合既有知識作答，不能只靠背誦。

南湖高中教師林靜怡分析地理試題，她指出，試題前半選擇題有讀書就有基本分，難題都在後段非選與手寫題，再者，今年再度出現統計圖表繪製，多是希望學生有實際操作的能力。

建中教師吳孟寰也談到，地理廿九至卅一題是公認最難的題組，題幹給予研究流程加上主題地圖，考生光資訊擷取就有時間壓力。

張雪雲也說，公民考題中間偏難，兼具廣度、深度與生活情境，寫起來很燒腦。試題前三冊與選修的配分相當平均，涵蓋選舉、文化、政府制度，以及國際政治、公民不服從等內容。

115分科

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