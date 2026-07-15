競爭加劇 數乙錯1題恐掉出前1%

分科測驗「數學乙」邁入第二年，補教老師分析，今年試題偏簡單，高分群競爭因此更加激烈，錯一題就可能無法站穩全國前百分之一。預估今年五標較去年提升一至二級分，依序為五十三、四十六、卅二、廿、十四級分。

全國高級中等學校教育產業工會評論教師群表示，今年試題有跨章節整併概念的題目，如單選第六題的積分運算與三次函數圖形，多選第八題的數列級數、指對數及求和符號的概念統整，選填第十二題排列組合與中位數的討論。

全中教評論教師群指出，生活情境相關試題亦納入評量，如多選第七題將機率概念融入青少年的社群媒體命題、多選第九題行車速率與煞車距離的相關性、題組第十三至十五題的藥廠成本控制問題。此外，數乙獨有的線性規畫，今年也再次入題，特別是成本函數首次入題。

數學補教老師解創智說，今年試題整體計算量不大，多數題目著重基本概念，只要理解觀念即可快速作答，整體命題強調基礎能力與課本內容，難度不高，對學測修習數學Ｂ並持續準備分科測驗的考生相對有利。

陽明高中老師蘇順聖也說，今年考生應會考得很開心，題目簡單、敘述相較去年來得更簡短，過去解題要求假設未知數、設陷阱等，今年均不多，預估滿級分人數可能比去年更多。

蘇順聖表示，分科測驗將不同科系需求作分流，數乙試題設計多是針對社會組學生、商管學院的選才需求，如十三至十五題組考固定成本與變動成本，也考出數乙獨有的線性規畫，試題設計側重圖表判讀等。也定調數乙題目不難，掌握觀念即可作答的特質。

立志中學林姓考生認為，試題大多為基本題型，感覺蠻生活化的。高雄中學自然組的嚴姓考生則認為，由於整體考題偏易，對高分考生的鑑別度不高。