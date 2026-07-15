分科測驗 熱門校系門檻 台大醫估230級分

大學分科測驗落幕，升學輔導專家表示，今年台大醫學系首度不採計英文，錄取分數無法直接與往年比較，預估四科總分門檻約二三○級分；自費醫牙因重考生回流，錄取門檻約二六七級分，公費醫牙則因招生名額減至十二人，競爭加劇，預估門檻上調至二六五級分。

升學輔導專家陳佑榮提醒，考生應提早思考「選校」與「選系」之間的取捨。他舉例，台大生物環境工程學系與台師大電機系、清大生醫工程學系與中正大學電機系，去年錄取分數相近，分別為二四二、二四○級分。考生可先思考是更重視熱門科系，還是頂尖學校所能提供的資源與學習環境。

社會組部分，陳佑榮說，政大外交系與台大歷史、日文、人類學等科系錄取分數也相近，建議考生可依興趣及自身優勢提早規畫。

去年分科測驗考上陽明醫學系的陳穎弘分析，今年化學、生物兩科難度與去年相近，物理雖然較去年困難，但屬於回歸正常難度；數甲整體難度則與去年相當，因此對頂尖考生而言，影響有限，預估自費醫學系錄取分數與去年差異不大。

陳穎弘說，今年台大醫學系首度不採計英文，以四科總分推估，台大醫學系錄取門檻約為二三○級分。

陳穎弘說，自費醫牙學系錄取門檻除受各科難易度影響外，今年也因醫牙重考生回流人數較往年增加，預估仍維持約二六七級分。至於公費醫牙學系，今年招生名額由前一學年的三十名，減至十二名，所以分數會與自費門檻接近，上調至二六五級分。

二類組方面，陳佑榮預估，台大電機系錄取門檻約二二九級分，與去年相同；由於物理較難、數甲略難，但對頂尖考生影響有限，因此龍頭科系分數預估維持不變。不過，一般台大科系門檻預估將由去年的二三六級分，下修至二三四級分；清交成等頂大則由二二一級分，下修至二一九級分；中字輩大學也由二一四級分，下修至二一二級分，主要反映物理、數甲等科目難度提高。

陳佑榮分析，台大法律系法學組錄取分數將略高於去年，主因是今年歷史、數乙題目較去年容易，錄取門檻預計小幅上修至二九○級分。

大考中心說，預計八月三日寄發成績單、八月五日至八日開放登記志願，八月十七日公布錄取結果。