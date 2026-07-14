115分科／考完拚分發 專家估自費醫科門檻267級分、台大醫學系230級分

115學年度分科測驗今天全數考完，接下來要準備「分發入學」填志願。升學輔導專家預估，自費醫學系門檻預估為267級分，頂尖二類組校系門檻估下降2級分，一類組則提高3級分。

得勝者文教升學顧問陳佑榮表示，今年分科測驗物理、數甲較難，化學較易，生物持平，因此預估二類組頂尖校系門檻較去年下降2級分。台大門檻預估是234級分（5科，去年為236級分）；成功、清華、陽明交大等校預估219級分（5科，去年221級分）；中央、中山、中興、中正等校預估212級分（5科，去年214級分）。

三類組醫科因為競爭激烈，預估門檻變動不大。自費醫學系估要267級分（5科，去年267級分），公費醫學系因回流名額減少，預估微升到265級分（5科，去年264級分）。值得注意的是台大醫學系今年首度不採計英文，預估須230級分（4科）。

升學顧問江青釗提醒，由於今年最有「殺傷力」的是物理，校系如果不採計物理，例如中醫系採計生物、化學，門檻可能較去年提高。

一類組部分，陳佑榮分析，數乙容易許多，5標可能提升2級分，歷史也考得較容易，地理、公民則是持平，因此預估一類組頂尖校系門檻可能提升3級分。例如台大法律系法學組估要290級分（5科，去年為287級分）。

陳佑榮建議考生今天趁剛考完印象深刻，趕快對答案，估算一下自己的分數。接下來要花時間了解可能選填的校系，8月3日成績揭曉到繳交志願截止，只有不到1週的時間，一定要預先做準備。

陳佑榮也提到，近年申請入學有高度集中熱門校系的趨勢，造成很多缺額，建議考生留意一下各系回流名額，如果回流較去年增加許多，分數可能會下修。另外，校系常分組招生，少數組別只在分發入學有名額，建議考生多方打聽，或可找大家不知道、不敢填的校系。