115分科／公民「很燒腦」！補教師：情境題大增 五標估與去年持平

分科測驗最後一科考公民與社會，補教老師分析，今年考題中間偏難，是一份兼具廣度、深度與生活情境的試題，寫起來「真的很燒腦」，但也是一份設計相當成功的考卷。

公民科補教老師張雪雲表示，今年試題在前三冊與選修的配分相當平均，涵蓋選舉、文化、政府制度，以及國際政治、中國政治、公民不服從等內容，幾乎將選修重要概念都納入考題。

張雪雲指出，今年最大的特色是大量採用情境式命題，從媒體、貸款、關稅等貼近生活的議題出發，引導考生從不同學者觀點進行判斷，十分符合素養導向命題精神。考生不僅要具備基本知識，更要從長篇敘述中抓住命題核心，才能選出正確答案；若未掌握題目真正想問的重點，往往會覺得每個選項都很相似，因此相當考驗閱讀理解與判斷能力。

張雪雲舉例，第3題以坊間貸款公司為背景，探討現有放款審查機制是否加劇社會不平等，此題引發解題老師熱烈討論，最後發現關鍵在於題幹提到的「現有貸款審查機制」；第10題則以加重刑罰是否能抑制犯罪為題，引用學者依據實證研究提出不同觀點，也讓解題老師花了不少時間討論。此外，第16題從「消費者剩餘」概念切入，透過網購價格較便宜的情境，考驗考生是否能抓住價格因素作答。

張雪雲認為，今年試題可看出大考中心命題相當用心。至於五標預估與去年相近，依序為50、45、37、30、24，原因在於今年雖然選擇題較難，但問答題較容易得分，與去年相反。