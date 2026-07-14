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115分科／公民科選擇題「燒腦」誘答性高 估難度與114年一致

中央社／ 台北14日電
115學年度分科測驗公民與社會科，補教解題團隊認為和去年相比，選擇題較難，混合題反而較簡單，一來一往整體難度差不多，預估五標和去年一致。分科測驗示意圖。圖／AI生成
115學年度分科測驗公民與社會科，補教解題團隊認為和去年相比，選擇題較難，混合題反而較簡單，一來一往整體難度差不多，預估五標和去年一致。分科測驗示意圖。圖／AI生成

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115學年度分科測驗公民與社會科，補教解題團隊認為和去年相比，選擇題較難，混合題反而較簡單，一來一往整體難度差不多，預估五標和去年一致。

得勝者文教今天邀集公民教師分析分科測驗試題，教師張雪雲接受媒體聯訪表示，解題團隊討論熱烈，去年是問答題比較難，今年反而是選擇題比較「燒腦」，有4、5題誘答性很強。預估五標（頂、前、均、後、底）依序是50、45、37、30、24級分，和去年一致。

張雪雲以第3題為例，探討「掠奪式貸款」使人落入債務滾雪球的陷阱，多個選項看起來都可選。但重點是題目要求以社會階層化角度，思考經濟處境不利民眾面對的問題，因此應要選B「還款能力不足，無法透過一般金融放貸體系獲得合理的借貸」。

張雪雲表示，近年看得出來大考中心出題很用心，考試內容廣度和深度都有，學生要兼具知識、閱讀、判斷3段過程，一定要認真準備，不會「不勞而獲」。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊指出，今年公民科試題中間偏難，混合題特別依賴學生的文本解析與歸納推論能力，例如39至42題組，透過電動車關稅問題，討論中美競爭與區域合作的概念。

全國教師會解題團隊也認為公民科「中偏難」，混合題很創新，例如第32、33題組改變以前「從因到果」的順序邏輯，而是先讓學生有思辨後，再來選擇後續選項。過往習慣要學生從文述中擷取重要概念，但今年則要學生自行發想正確的說明。

公民科 115分科

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