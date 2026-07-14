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考完了！115升大學分科測驗正式落幕 考生開心步出試場

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
因巴威颱風延後的分科測驗今天結束，考生在下午五點半考完公民與社會科後開心步出試場。記者潘俊宏／攝影
因巴威颱風延後的分科測驗今天結束，考生在下午五點半考完公民與社會科後開心步出試場。記者潘俊宏／攝影

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115升大學分科測驗受到巴威颱風影響，原本11日、12日的測驗延到13日、14日舉行，今天最後一節考完公民與社會科後，考生們魚貫步出考場，無論是考生、陪考親友的臉上大多展露笑顏。

公民與社會的試題內容包含美中貿易、電動車、關稅協定、多元性別、網購、移民等時事議題，有的考生覺得閱讀量很大，作答時必須反覆閱讀才能釐清當中的邏輯，需要思考更久。

大考中心統計，今年分科測驗共3萬9213人報考，比去年略增，其中以數甲約2.2萬人選考最多，占報名人數的五成八，其次為化學約2萬人選考，占報名人數五成三，僅1.3萬人選考生物，占報名人數三成五，考生以選考4科為主，占總報名人數約四成二，大考中心將會在8月3日公布成績。

因巴威颱風延後的分科測驗今天結束，考生在下午五點半考完公民與社會科後開心步出試場。記者潘俊宏／攝影
因巴威颱風延後的分科測驗今天結束，考生在下午五點半考完公民與社會科後開心步出試場。記者潘俊宏／攝影

因巴威颱風延後的分科測驗今天結束，考生在下午五點半考完公民與社會科後開心步出試場。記者潘俊宏／攝影
因巴威颱風延後的分科測驗今天結束，考生在下午五點半考完公民與社會科後開心步出試場。記者潘俊宏／攝影

因巴威颱風延後的分科測驗今天結束，陪考親友在最後一節考試後開心擁抱考生。記者潘俊宏／攝影
因巴威颱風延後的分科測驗今天結束，陪考親友在最後一節考試後開心擁抱考生。記者潘俊宏／攝影

巴威颱風 大考中心 115分科

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