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115分科／公民科 「中間偏難」！非選題複雜 女性舉重選手、關稅入題

中央社／ 台北14日電
115學年度分科測驗14日下午考完，大學入學考試中心主任張新仁（右）也於最後1節公民與社會考試結束後，說明試務狀況。中央社
115學年度分科測驗14日下午考完，大學入學考試中心主任張新仁（右）也於最後1節公民與社會考試結束後，說明試務狀況。中央社

【編輯推薦】

115學年分科測驗今天最後1節考公民與社會，試題結合時事，例如女性舉重選手性別討論、少數族群、長照議題、關稅問題等，非選手寫題複雜度較高，需花較多時間理解和作答。

115學年分科測驗今天舉行第2天考試，最後1節考公民與社會，大學入學考試中心邀請高中教師入闈審題，教育部則邀請台北市高中公民與社會科教師群協助分析分科測驗試題。

入闈的高中教師透過書面資料指出，試題取材來自生活時事，學術情境包含文字報告、統計圖、表格資訊等，今年以生活時事擷取比例較高，例如律所法人化、高承載車道效益、女性舉重選手性別討論、長照2.0、少數族裔躍上主流電影舞台等。

試題特色方面，入闈教師提到，今年試題持續關注性別與社會處境不利群體，例如運動賽事的女性選手、障礙兒童使用公園遊具、移民與移工等；非選題作答形式多元，例如第38題要考生判斷表格數據，並寫出關聯性和結論，第42題則是經濟學作圖題，整份試卷屬於中間偏難。

成功高中教師蘇青葉表示，今年題目文本取材多來自國內外社會新聞議題，貼合學生真實生活情境，命題集中於課綱學習內容中「社會生活的組織及制度」與「社會運作、治理及參與實踐」；另外，高三選修課程的題目比重增加，有利於社政法商班群的學生。

試題特色方面，蘇青葉提到，今年文本篇幅較去年精簡且題目提問概念聚焦清楚，有助於減輕學生壓力，非選題設計用心，但複雜度較高，需花較多時間理解和作答；試題取材多元，例如性別議題（女性運動員）、身心障礙兒童權益、長照議題、關稅問題、國際關係與地緣政治等。

教育部 115分科 公民科

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