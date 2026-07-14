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115分科／公民有利社政法商班群學生！高三選修範圍增 選舉制度手寫題有難度

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
因巴威颱風延後的分科測驗今天結束，陪考親友在最後一節考試後開心擁抱考生。記者潘俊宏／攝影
因巴威颱風延後的分科測驗今天結束，陪考親友在最後一節考試後開心擁抱考生。記者潘俊宏／攝影

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115升大學分科測驗今天稍早落幕，最後一節考公民與社會科。大考中心邀請台北市教師協助解題，教師認為今年「難易適中」，難題與簡易題各別有11題，20題中等難度試題，且高三選修範圍比重增加，評估有利於一類組「社政法商」班群的學生。

成功高中教師蘇青葉表示，今年試題文本多取自國內外新聞，盡量貼近學生的生活經驗，如女性運動員、少數族群的刻板印象、用衝突理論探討社會階層化，以及長照、關稅、地緣政治等；命題則多集中於課綱內容的「社會生活的組織及制度」與「社會運作、治理及參與實踐」，有利於一類組「社政法商」班群的學生。

蘇青葉也指出，今年題目較去年精簡、聚焦，有助於減緩學生的閱讀和作答壓力；手寫題則是出得「很用心」，如經濟學需繪製供需圖，難度較高，考生要花時間理解，也考驗統整判斷力。

中山女高教師吳毓琳則說，今年難題如38題討論選舉制度，要從甲黨派的控訴連結到單一選區制會導致選舉不利，學生要綜合了解選舉制度，才能判斷分析。該題是結合圖表資訊、知識點判斷，做統整分析，屬於難度高的手寫題，但設計上十分用心。

闈場內教師則分析，今年公民科選擇題中間偏難，非選題則是難度適中，非選得分率預估會較去年提升。但今年選擇題與非選題相關選項誘答姓高，均標預測維持去年水準或可能稍低。

闈場內試考生也表示，公民試題仍具備一定鑑別度，較少需要背誦的題目，因此考生多需要結合題文敘述、學科內容以及先備知識才能解出正確答案。經濟學沒有複雜計算，更著重於基本概念理解、應用；部分試題也需要考生利用題文線索進行判斷，如37題需先判斷該國屬於何種政府體制，再根據此體制最高行政首長產生方式，選擇哪個制度與該體制的精神相符。

公民科 115分科

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