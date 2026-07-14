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115分科／下午再查獲學生戴藍牙耳機入場 大考中心宣布116學測加嚴措施

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115分科／下午再查獲學生戴藍牙耳機入場！大考中心宣布116學測加嚴措施

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
分科測驗第二天，師大附中考場，考生在考場外準備。示意圖，非新聞當事人。記者曾原信／攝影
分科測驗第二天，師大附中考場，考生在考場外準備。示意圖，非新聞當事人。記者曾原信／攝影

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分科測驗首日由考分區查獲學生攜帶AI眼鏡應試，今天歷史科查獲二名學生攜帶電子產品，一案為穿戴智慧型手表，另一案則為戴藍牙耳機入場，下午數乙再查獲一案攜帶藍牙耳機應考的學生。大考中心表示，116學年學測一定會採取更嚴厲的防弊措施。

115分科測驗於今天稍早落幕，大考中心次日違規初步統計達26件，主要樣態仍為未攜帶應試有效證件且未於時間內送達13件，其他為隨身攜帶不可攜帶入座物品、手機未完全關機、考試結束鈴響後未停止作答，以及應試時飲水或嚼口香糖等零星案件。

大考中心主任張新仁說，除了上午歷史科查獲2案外，今天數乙考試再查獲一例攜帶藍牙耳機應考。對此，大考中心於116學年學測，將會採取更嚴厲的防弊措施，相關措施包括加重罰則等，詳細內容將待116學測簡章公布。

張新仁也指出，112學年起，大考簡章內就已經設下規範，將智慧型手錶、手環、耳機等，明確列為不可攜帶入座的物品，也將物品相關示意圖張貼於每間考場黑板、走廊以及考生休息室。

張新仁表示，過去都傾向於手機防弊，但有鑒於智慧型眼鏡是近年新興產品，大考中心也參考日前台大處理案例，於新一季的考季中會加強宣導，八月招聯會將召開宣導會議，大考中心也會一併提醒家長、教師，確保學測、分科測驗等大型考試確保公平競爭。也提醒考生，人生有不同的發展途徑，但不要因一時僥倖，讓人生留下汙點和遺憾。

大考中心 115分科 AI 藍牙耳機 智慧手表

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