115分科／公民與社會法律題偏多 考生哀號：二選一最燒腦

115分科測驗公民與社會，不少考生直呼今年題目最大的特色不是偏題、怪題，而是「二選一」陷阱特別多，稍有不慎就會失分，今年時事題也多，從中美關稅戰到美伊戰爭都入題，另外，題目閱讀量增加、素養導向明顯，整體難度堪稱歷屆考古題中前三名。

仁武高中考生王建元說，許多單選題選項設計得十分接近，常愈到兩個答案都很像，就看似都正確的答案之間反覆比較，「很多題都很相近，我一直在二選一」必須同時理解前後不同概念，反覆比對題幹與選項細節，才能找出符合題意的正解。

他舉例，有題目同時結合法律不同概念，例如前半段談違憲、合憲判斷，後半段再帶入罪刑法定原則或信賴保護原則，一個選項往往包含兩層概念，必須兩者都判斷正確，才能選出答案，並非只靠背誦課本內容就能作答。

手寫題同樣強調分析能力，印象最深的是一題以政黨得票率與席次分配為背景，要求考生分析小黨為何主張改革現行制度。他表示，題目提供完整資料，必須從數據中歸納原因，再運用公民概念說明，而不是直接套用課本內容。

除了閱讀量增加，今年公民科也融入不少時事議題。考生葉崇楷指出，考題包括美中關稅戰、美伊衝突等內容，其中以中國電動車出口、美國提高關稅，以及國家間合作關係變化作為命題素材，要求考生結合課堂所學分析國際政治與經濟發展，而非單純記憶知識。

這次命題方式與以往相比更重視閱讀理解能力，他認為，「以前學測題目相對單純，今年很多題目都要一直看題目、一直比對。」他說，題目經常「話中有話」，稍微忽略一句文字，就可能誤判答案，因此作答時必須比平常更加謹慎。

葉崇楷認為，今年公民科經濟相關題目比往年少，但閱讀理解、素養導向與跨概念整合明顯增加，今年題目真正考驗的是理解能力與判斷力，而不是死背課本。

時事題從多元性別、網購、移民、美中貿易、電動車及關稅協定等議題皆入題，跨度很廣，多數考生認為偏難。鳳新高中自然組的黃姓考生覺得考題偏難，尤其非選擇題敘述較多，閱讀很花時間；印象較深的是有考到國會改選相關問題。

高雄女中的自然組趙姓與林姓考生認為，今年題目偏難，有考到關稅、電動車、法律與網購問題，選項的敘述很相近，不易判斷。

雄女社會組的周姓考生說，題目比歷屆試題與模擬考都難，題目說明又長又多，作答時很卡，需要思考更久；尤其手寫題要寫出侵害著作權的兩項要件，花了很多時間，整體而言鑑別度高。

三民高中吳姓考生表示，與歷屆考題與模擬考相較，今年偏難，非選擇題比較多，也考到蠻多時事；單選有不少選項的字面意思相近，誘導性強，考題鑑別度高。

115分科測驗落幕，最後一節考科是公民與社會。記者郭韋綺／攝影