快訊

闖樂器行砍店長10多刀…凶嫌疑為陽明交大教授 校方火速發聲明

闖樂器行狂砍殺妹夫 凶嫌遭警制伏畫面曝光！竟是頂大美籍教授

萬里溪堰塞湖快滿了！蓄水衝破9成 最快16日中午溢流

115分科／錯1題恐掉出前1%！數乙高分群競爭更激烈 補教估五標最高升2級分

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
補教老師分析，今年數學乙試題偏簡單。記者柯美儀／攝影
補教老師分析，今年數學乙試題偏簡單。記者柯美儀／攝影

【編輯推薦】

數學乙分科測驗邁入第二年，補教老師分析，今年試題偏簡單，只要把課本內容讀熟、基本概念掌握清楚，就有機會拿到不錯的成績。不過，也因試題相對容易，高分群競爭更加激烈，錯一題就可能無法站穩全國前1%。

得勝者文教預估今年五標較去年提升1至2級分，依序為53、46、32、20、14。數學補教老師解創智表示，今年試題整體計算量不大，多數題目著重基本概念，只要理解觀念即可快速作答，真正需要花較多時間思考與計算的，大約只有第18題。

解創智表示，第9題統計題可說是近年分科測驗及學測中最直接的一題，幾乎沒有情境包裝，直接測驗統計基本概念，學生看懂題意即可作答。

數學補教老師解涵清指出，第3題考抽球期望值，只要理解題意與期望值概念，就能依序計算，不需要繁複技巧。

解創智總結，今年數學乙命題符合考科定位，強調基礎能力與課本內容，難度不高，對學測修習數學B並持續準備分科測驗的考生相對有利。

115分科 數乙

延伸閱讀

115分科／物理計算量大！補教師估頂標降2級分、前標降1級分

115分科／數乙「只要懂概念就能算」 按讚機率入題、估原始分數增

115分科／化學複雜計算減少「考題友善」！ 補教估頂標升1級分

115分科／數甲計算量大！空間、跨單元整合成命題重點 最後一題「不好處理」

相關新聞

不斷更新／115年升大學分科測驗 各科完整試題與答案

115學年度分科測驗在7月11日（周六）與12日（周日）登場，首日科目為物理科、化學科、數學甲、生物科；次日則考歷史科、地理科、數學乙、公民與社會科，各科考試時間皆為80分鐘，考生可依報名時選填科目應試…

115分科測驗／數乙試題與解答

115年大學分科測驗數乙試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、地理、數乙、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

115分科測驗／歷史科試題與解答

115年大學分科測驗歷史科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、地理、數乙、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

115分科／學不乖？昨才查獲AI眼鏡…今再揪出考生應試戴耳機、智慧型手表

115分科測驗今天第二天，昨天大考中心查獲學生攜帶AI眼鏡入座，今天再於歷史科查獲兩名學生攜帶電子產品，一案為穿戴智慧型手表，另一案則為戴藍牙耳機入場，且耳機正連結放置於場外的手機，兩案明確違反規定，將送入考試審議委員會討論、議處。

115分科／錯1題恐掉出前1%！數乙高分群競爭更激烈 補教估五標最高升2級分

數學乙分科測驗邁入第二年，補教老師分析，今年試題偏簡單，只要把課本內容讀熟、基本概念掌握清楚，就有機會拿到不錯的成績。不過，也因試題相對容易，高分群競爭更加激烈，錯一題就可能無法站穩全國前1%。

115分科／地理風格接近學測！圖多、時事多 荷莫茲海峽、馬太鞍溪入題

115分科測驗地理考科，考題總共67題，手寫題占一半，考生反映今年試題偏易、作答順暢，時事題多，手寫題也不難發揮，命題搭配大量圖片、地圖及生活情境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。