115分科／錯1題恐掉出前1%！數乙高分群競爭更激烈 補教估五標最高升2級分

數學乙分科測驗邁入第二年，補教老師分析，今年試題偏簡單，只要把課本內容讀熟、基本概念掌握清楚，就有機會拿到不錯的成績。不過，也因試題相對容易，高分群競爭更加激烈，錯一題就可能無法站穩全國前1%。

得勝者文教預估今年五標較去年提升1至2級分，依序為53、46、32、20、14。數學補教老師解創智表示，今年試題整體計算量不大，多數題目著重基本概念，只要理解觀念即可快速作答，真正需要花較多時間思考與計算的，大約只有第18題。

解創智表示，第9題統計題可說是近年分科測驗及學測中最直接的一題，幾乎沒有情境包裝，直接測驗統計基本概念，學生看懂題意即可作答。

數學補教老師解涵清指出，第3題考抽球期望值，只要理解題意與期望值概念，就能依序計算，不需要繁複技巧。

解創智總結，今年數學乙命題符合考科定位，強調基礎能力與課本內容，難度不高，對學測修習數學B並持續準備分科測驗的考生相對有利。