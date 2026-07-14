115分科／第2次加考！數乙獨有線性規劃再入題 補教估5標提高

115學年度分科測驗是第二次加考數乙，補教解題團隊認為比去年簡單，熟悉課本內容就會拿到不錯的分數，只有1題需要較大量的計算，預估五標會提升1到2級分。

得勝者文教今天邀集補教老師分析分科測驗試題，解創智指出，今年難度比去年減少很多，預估考生整體分數會往上走，但也因此選擇、多選擇題只要錯一個選項，就無法拿到滿分。

補教老師解涵清以單選第3題為例，如果熟悉「和的期望值，等於期望值的和」觀念，這題幾乎可以「秒殺」。第18題是唯一需要較大量計算的題目，但如果順著同題組的第16、17題的思路做下來，再靜下心來好好計算，應該能順利解出。

解創智表示，分科測驗數乙考科的設計，本來就是讓學測數學B的考生「再一次的機會」，因此今年這樣的難度。具有一定的鼓勵作用。這和數甲一定要拚出高低的設計，完全不一樣。

補教預估今年五標（頂、前、均、後、底標）依序是53、46、32、20、14，較去年（114學年度五標依序是52、44、30、18、12）提升1到2級分。

全國教師會（全教會）解題團隊也認為，今年試題友善、平易近人，基礎題型多，預估成績會提升。跨科題很有特色，例如第9題提到行車速率與煞停距離，屬物理學應用；第13到15題組提到藥廠的固定成本及變動成本，則是觸及商業經營。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊指出，今年整體難度中間偏易，數乙獨有的線性規劃今年再次入題，特別是成本函數首次入題，若考生基礎功穩健，且能耐心讀懂題目，不難得分。