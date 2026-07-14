115分科測驗落幕 8月3日寄發成績通知單

115學年分科測驗於今天下午5時30分考試完畢，大考中心將於8月3日公布成績並寄發成績通知單，分科測驗成績可用於報名大學分發入學招生管道。

受颱風巴威影響，原訂7月11日、12日舉行的115學年度分科測驗，延至7月13日、14日舉行，約3.9萬人報考；分科測驗包含8考科，13日考物理、化學、數學甲、生物等4科，14日考歷史、地理、數學乙、公民與社會等4科。

大學入學考試中心將於今天晚間7時於網站公布分科測驗第1天4考科的選擇題參考答案，明天晚間7時公布第2天4考科的選擇題參考答案。

分科測驗成績將於8月3日公布並寄發成績通知單，大考中心也會於8月3日公布分科測驗各科級分，以及各科的頂標（成績位於第88百分位數的考生級分）、前標（成績位於第75百分位數的考生級分）、均標（成績位於第50百分位數的考生級分）、後標（成績位於第25百分位數的考生級分）、底標（成績位於第12百分位數的考生級分）等5項成績標準。

大學考試入學分發委員會預計8月3日公布115學年大學分發入學管道招生總名額（含各管道回流）、組合成績人數累計表、最低登記標準表，8月5日至8月8日開放考生登記志願，8月17日公布大學分發入學管道錄取分發結果。