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考生笑了！115數乙解答一次看 計算量不大、最後仍有「魔王題」

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115分科／數乙平易近人！成本函數首度入題 師：讀懂題目是關鍵

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
分科測驗最後一天第三節考數學乙，高中教師表示，今年試題平易近人。圖為師大附中考場。記者曾原信／攝影
分科測驗最後一天第三節考數學乙，高中教師表示，今年試題平易近人。圖為師大附中考場。記者曾原信／攝影

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分科測驗最後一天第三節考數學乙，高中教師分析，今年試題難易度與去年相比，平易近人，預估分數可能較去年上升，利於把課本精熟的考生，對於修習數學B的考生也不會有太大負擔，讀懂題目為致勝關鍵。此外，數乙獨有內容的成本函數今年也首次入題。

全國教師會評論教師團表示，今年基本題型多，基本能力紮實之考生容易拿分，如對數的使用、複數的概念、微積分的計算及線性規劃的概念。

全國教師會評論教師團指出，時事題如第7題提到對社群媒體的文章按讚，貼近日常生活，並結合獨立事件和二項式定理的概念；跨科題如第9題提到車輛煞停的距離，以車輛行車速率與煞停距離作包裝，屬物理學之應用；第13-15題提到藥廠經營之經營的固定成本及變動成本，為商業經營的跨科應用。

全國教師會評論教師團表示，混合題型配分約為28分，除了單選題外，亦包括非選擇題，如第13-15題提到變動成本函數，為微分及其應用；第16-18題提到平面向量，綜合評量幾何與邏輯能力。整體混合題型設計恰當。

全國高級中等學校教育產業工會評論教師群提到，本卷有跨章節整併概念的題目，如單選第6題的積分運算與三次函數圖形，多選第8題的數列級數、指對數及求和符號的概念統整，選填第12題排列組合與中位數的討論。

全中教評論教師群指出，生活情境相關試題亦納入評量，如多選第7題將機率概念融入青少年的社群媒體命題、多選第9題行車速率與煞車距離的相關性、題組第13-15題的藥廠成本控制問題，都可見到數學乙於生活上的應用。

全中教評論教師群說，數乙獨有的線性規劃，今年也再次入題，特別是成本函數首次入題，若考生基礎功穩健，且能耐心讀懂題目，不難得分。

數乙 115分科

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