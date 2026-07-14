115分科／數乙「只要懂概念就能算」 按讚機率入題、估原始分數增

115學年分科測驗今天第3節考數乙，部分試題結合生活情境，例如閱讀社群媒體對文章按讚的機率；今年題目字數簡潔，難題難度也下降，原始分數和滿級分人數可能都比去年提升。

115學年分科測驗今天舉行第2天考試，第3節考數學乙，大學入學考試中心邀請高中教師入闈審題，教育部則邀請台北市高中數學科教師群協助分析分科測驗試題。

入闈的高中教師透過書面資料指出，數乙試題涵蓋3個年級的課程，部分試題結合生活情境，例如閱讀社群媒體時對文章按讚的機率、藥廠控制成本與產量等，考生必須將生活化的情境文字轉化為數學式進行運算；專屬於選修數學乙的「線性規劃」出現在選填題，與課本例題相近。

試題特色方面，高中教師認為，今年試題每個大題的題目排序由淺入深，多選填選項也是由易而難；試題數據也加以簡化，並減少文字贅述，讓考生在解題過程可以集中在各題評量要點，整卷屬於12年級加深加廣數乙的內容占分達41分。

陽明高中教師蘇順聖表示，分科測驗考從去年開始加考數乙，今年題目字數比去年簡短，學生解題時間充足，可以多算幾遍，只要不放棄數學，應該可以考到不錯的成績，原始分數有機會比去年提升，數乙去年滿級分（60級分）人數是分科測驗各考科最多的，今年有機會再增加。

蘇順聖提到，今年試題著重學生是否理解數學觀念，很多題目只要懂得觀念就能立即計算，不需要再去假設，題幹閱讀量也比去年少，高低分的關鍵在於學生是否足夠小心。

建國中學教師許為明指出，今年有不少基礎題，只要熟讀課本，學生就能拿到基本分數；今年和去年一樣有考線性規劃，這是數乙獨有而數甲沒有的內容，由於今年難題的難度比去年下降，跨單元連結題目也較少，學生壓力會比較輕。