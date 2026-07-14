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考生笑了！115數乙解答一次看 計算量不大、最後仍有「魔王題」

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115分科／考生笑了！師評數乙「會寫得很開心」 估滿級分人數比去年再增加

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
分科測驗第二天，考生在考場外準備。記者曾原信／攝影
分科測驗第二天，考生在考場外準備。記者曾原信／攝影

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115升大學分科測驗今天邁入第二天，下午第一節考數學乙。大考中心邀請台北市高中教師協助解題，陽明高中教師蘇順聖表示，今年考生應該會考得「很開心」，題目簡單、敘述相較去年來得更簡短，學生應有充足時間解題。整體而言，只要不放棄數學，應可考到不錯的成績，預估滿級分60級分人數可能比去年更多。

蘇順聖說，過去解題要求學生假設未知數、設陷阱等今年均不多，只要學生讀懂題幹就能直接列式計算，熟讀課本觀念就可以迎刃而解，對此，學生分出高下的首要條件，可能在於是否細心。

今年數乙考試邁入第二年，蘇順聖指出，分科測驗將不同科系需求作分流，若學生要申請理工相關科系，則科系多不採用數乙，因此數乙試題設計多是針對社會組學生、商管學院的選才需求，如13-15題組考固定成本與變動成本，也考出數乙獨有的線性規劃，試題設計側重圖表判讀等。也定調數乙題目不難，掌握觀念即可作答的特質。

蘇順聖表示，今年稍難的試題如第8題，學生需掌握指數、對數與等差、等比的關係；17-18題須先假設未知數，以解出Ｃ點。整體而言，反而需擔心高分群「很多」，前段能力學生比較難分出高下，因此也建議，未來數乙可是度增加跨單元概念，或需做假設、推論的試題。

建國中學教師許為明指出，今年單選1、2題，選填10、11題，都是考生在課本上練習過的題目，程度基礎的學生只要認真上課，都可以拿下基本分。

建國中學教師郭仲祐也說，如混合題13-15題組為選修數乙範圍，就算考生不清楚定理，只要理解文字敘述也能解題，雖然談到「右極限」但實則不影響解題，考生事前練習課本試題、釐清概念，想拿高分並不難。

闈場內試考生表示，試題以評量概念為主，無大量計算，試題編排由淺入深，能讓考生答題時更具信心，試題難易度適中但仍有鑑別度。中等難度試題如第8、12題，前者結合數列、指數與對數計算；後者評量排列組合，計算量雖不大，但須謹慎判斷。此外，如1、6、15、18題解法不只一種，考生能從學到的知識中選擇適當的策略。

數乙 大考中心 115分科

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