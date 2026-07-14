115分科／數學乙計算量少「用看的就能作答」 考生：手寫向量成大魔王

115分科測驗數乙，考生反映題型以基礎概念為主，整體難易度比昨天數甲簡單很多，代入公式計算就能解題，多數題目用看就能作答、計算量不大，最後一題手寫題是向量題較具挑戰性。

中山高中自然組考生許誠斌表示，以自然組角度來看，今年數乙「比數甲簡單很多」，整份試卷偏向基礎題，考到對數log、向量等課綱內容，其中讓他印象最深刻的是第一題，只考簡單的對數相減運算，「算是很基本的題目。」至於非選擇題，他認為有結合時事情境，但整體難度仍屬正常。

同樣就讀中山高中的自然組考生郭育嘉表示，數乙著重基礎計算，難度遠低於數甲。他印象最深的是非選擇題第一題，「把0代進去，算一算就可以了」，很快就能解出答案。他指出，數乙雖然也涉及微積分內容，但題型不多，主要著重基本概念，不像數甲需要較多推導與思考。

郭育嘉表示，自己之所以身為自然組仍報考數乙，是因為希望全部都考，保留未來選填志願的彈性。他也說，考試時間相當充裕，作答後還有時間重新檢查答案。

鳳新高中社會組考生林宸宇認為，數乙前半部單選、多選題比去年稍微簡單，但非選擇題難度明顯提升，尤其向量題最具挑戰性。

他提到，第一題以製藥成本為情境，結合二次函數與積分概念，要求計算不同生產量下的成本，雖然社會組也有學積分，但題目設計仍算容易上手。

林宸宇觀察，108課綱強調的素養導向題型，主要呈現在非選擇題，透過生活情境結合數學概念解題；至於其他題目，題幹普遍不長，考法直接，仍以基礎運算與計算能力為主。

立志中學林姓考生認為，大多為基本題型，對單選題抽球考期望值、非選擇題其中一題組與藥廠有關的題目印象較深刻，感覺蠻生活化的。

高雄中學自然組的嚴姓考生表示，相較於今年學測數學A、數學B，以及分科數學甲而言，數學乙是當中最簡單的；考題較多向量和指對數題型，印象最深的是選填題考排列組合，從10個數字中抽選6個，問中位數是5的組合有幾種；但認為由於整體考題偏易，對高分考生的鑑別度不高。

福誠高中鄭姓考生說，雖然有幾題簡單的很簡單，但其他考題中間偏難，較有印象的是考題較多機率問題。