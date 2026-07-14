快訊

顧客至上？新版職場不法侵害指引增「奧客條款」 雇主應優先保護員工

考生笑了！115數乙解答一次看 計算量不大、最後仍有「魔王題」

下班帶傘！8縣市發布豪大雨特報 一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

115分科／數學乙計算量少「用看的就能作答」 考生：手寫向量成大魔王

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
115分科數學乙考科今天下午登場，計算量少、用看的就能作答 考生直呼最後一題手寫向量成大魔王。記者郭韋綺／攝影
115分科數學乙考科今天下午登場，計算量少、用看的就能作答 考生直呼最後一題手寫向量成大魔王。記者郭韋綺／攝影

【編輯推薦】

115分科測驗數乙，考生反映題型以基礎概念為主，整體難易度比昨天數甲簡單很多，代入公式計算就能解題，多數題目用看就能作答、計算量不大，最後一題手寫題是向量題較具挑戰性。

中山高中自然組考生許誠斌表示，以自然組角度來看，今年數乙「比數甲簡單很多」，整份試卷偏向基礎題，考到對數log、向量等課綱內容，其中讓他印象最深刻的是第一題，只考簡單的對數相減運算，「算是很基本的題目。」至於非選擇題，他認為有結合時事情境，但整體難度仍屬正常。

同樣就讀中山高中的自然組考生郭育嘉表示，數乙著重基礎計算，難度遠低於數甲。他印象最深的是非選擇題第一題，「把0代進去，算一算就可以了」，很快就能解出答案。他指出，數乙雖然也涉及微積分內容，但題型不多，主要著重基本概念，不像數甲需要較多推導與思考。

郭育嘉表示，自己之所以身為自然組仍報考數乙，是因為希望全部都考，保留未來選填志願的彈性。他也說，考試時間相當充裕，作答後還有時間重新檢查答案。

鳳新高中社會組考生林宸宇認為，數乙前半部單選、多選題比去年稍微簡單，但非選擇題難度明顯提升，尤其向量題最具挑戰性。

他提到，第一題以製藥成本為情境，結合二次函數與積分概念，要求計算不同生產量下的成本，雖然社會組也有學積分，但題目設計仍算容易上手。

林宸宇觀察，108課綱強調的素養導向題型，主要呈現在非選擇題，透過生活情境結合數學概念解題；至於其他題目，題幹普遍不長，考法直接，仍以基礎運算與計算能力為主。

立志中學林姓考生認為，大多為基本題型，對單選題抽球考期望值、非選擇題其中一題組與藥廠有關的題目印象較深刻，感覺蠻生活化的。

高雄中學自然組的嚴姓考生表示，相較於今年學測數學A、數學B，以及分科數學甲而言，數學乙是當中最簡單的；考題較多向量和指對數題型，印象最深的是選填題考排列組合，從10個數字中抽選6個，問中位數是5的組合有幾種；但認為由於整體考題偏易，對高分考生的鑑別度不高。

福誠高中鄭姓考生說，雖然有幾題簡單的很簡單，但其他考題中間偏難，較有印象的是考題較多機率問題。

115分科數學乙考科今天下午登場，計算量少、用看的就能作答 考生直呼最後一題手寫向量成大魔王。記者郭韋綺／攝影
115分科數學乙考科今天下午登場，計算量少、用看的就能作答 考生直呼最後一題手寫向量成大魔王。記者郭韋綺／攝影

數乙 數學 115分科

延伸閱讀

115分科／數學甲題幹長「考驗閱讀理解力」 考生需整合多個觀念應用

115分科／數甲計算量大！空間、跨單元整合成命題重點 最後一題「不好處理」

115分科／地理風格接近學測！圖多、時事多 荷莫茲海峽、馬太鞍溪入題

115分科／數甲回歸觀念 考生喊證明題卡住

相關新聞

不斷更新／115年升大學分科測驗 各科完整試題與答案

115學年度分科測驗在7月11日（周六）與12日（周日）登場，首日科目為物理科、化學科、數學甲、生物科；次日則考歷史科、地理科、數學乙、公民與社會科，各科考試時間皆為80分鐘，考生可依報名時選填科目應試…

115分科測驗／數乙試題與解答

115年大學分科測驗數乙試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、地理、數乙、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

115分科測驗／歷史科試題與解答

115年大學分科測驗歷史科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、地理、數乙、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

115分科／學不乖？昨才查獲AI眼鏡…今再揪出考生應試戴耳機、智慧型手表

115分科測驗今天第二天，昨天大考中心查獲學生攜帶AI眼鏡入座，今天再於歷史科查獲兩名學生攜帶電子產品，一案為穿戴智慧型手表，另一案則為戴藍牙耳機入場，且耳機正連結放置於場外的手機，兩案明確違反規定，將送入考試審議委員會討論、議處。

115分科／地理風格接近學測！圖多、時事多 荷莫茲海峽、馬太鞍溪入題

115分科測驗地理考科，考題總共67題，手寫題占一半，考生反映今年試題偏易、作答順暢，時事題多，手寫題也不難發揮，命題搭配大量圖片、地圖及生活情境。

115分科／歷史文言文多、選修大增！五標預估提高 補教師指這題有超綱疑慮

分科測驗第二天首節考歷史科，得勝者文教預估今年歷史科五標分別為51、46、39、32、27，補教老師認為今年歷史科較去年略為簡單，因此頂標、前標、均標預估較去年提高1級分。今年試題最大亮點是選修歷史比重大幅提升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。