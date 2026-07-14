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115分科／地理選修提高！房價分析、花蓮馬太鞍溪入題 補教估五標「和去年差不多」

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
地理補教老師黃創宏表示，地理整體試題難度適中，預估五標跟去年差不多。記者柯美儀／攝影
地理補教老師黃創宏表示，地理整體試題難度適中，預估五標跟去年差不多。記者柯美儀／攝影

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115學年度分科測驗地理科，得勝者文教補教老師表示，試題融入生活情境、時事結合及圖資判讀能力，整體試題難度適中，預估五標跟去年差不多，依序為53、47、39、31、26。

地理補教老師黃創宏表示，以往分科測驗試題，選修約占三成、必修約占七成，但從去年開始選修比重逐漸上升，由30分提升到36分左右。今年試題緊扣時事，如第39至41題組以花蓮馬太鞍」議題為背景，並結合圖面判讀，要求學生推論地形，以及光復鄉主要族群為何，但其中第41題難度較高，考生需先完成等高線圖，再依地形高低推論洪水流向與光復地區淹水原因，考驗空間推理能力。

黃創宏說，試題相對容易的題目則包括第17題瑞士三角巧克力，考冰河地形；第19題由「西湖」判斷地理位置；第25、26題考台灣岬灣海岸及颱風分布，是國中就接觸過的基本概念；第32、33題則結合伊朗與荷莫茲海峽時事，只要考前有留意國際新聞，並能在地圖上指出位置，應不難作答。

黃創宏指出，較具挑戰性的是混合題，如第29至31題以雲林虎尾、斗六房價分布為例，引導學生運用GIS分析房價空間差異，從研究動機、分析流程到成果判讀，完整模擬探究實作歷程。其中第31題要求考生說明推論依據，學生在寫這個部分比較辛苦一點。

此外，黃創宏提到，第4題引用聯合國糧農組織（FAO）最新資料，比較各地區糧食不安全情況，許多人直覺會認為亞洲情況較嚴重，但實際資料顯示，目前拉丁美洲比例反而高於亞洲，若考生仍停留在過去印象，這一題就可能失分。

花蓮 馬太鞍 光復鄉 115分科 地理科

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