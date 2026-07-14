115分科／地理難易適中 補教分析五標持平、35題師指「不影響判斷」

補教分析115學年度分科測驗地理科，估難易適中，五標與去年維持一致。教團提及第35題把長條圖誤寫為折線圖，補教認為不影響作答，應不至於送分。

得勝者文教今天邀集補教老師分析分科測驗試題，地理科教師黃創宏接受媒體聯訪表示，今年試題難易適中，考生可能會覺得簡單，但還是有一些題目需要花時間思考。

比較困難的包括第29到31題組，以大量圖表探討雲林縣斗六市、虎尾鎮之間的交通發展與房價漲跌。黃創宏說，手寫題要寫出虎尾高房價地區都集中於高鐵站附近，整體平均房價還是無法超過設有台鐵車站的斗六。

第39到41題組，解題關鍵是要從等高線圖，判斷出河流的流向。第39到41題組提及馬太鞍溪下游災害，考生要從地形剖面圖判斷出北堤高、南堤低，且河床比光復市街高，導致河水溢堤後大量往南流進市區，導致嚴重災情。

第35題題目有明顯錯誤，全國教師會解題團隊指出，題目敘述「折線圖」，但4個選項都是「長條圖」，應該要送分。

黃創宏則認為，大考中心審題時可能沒注意到，但上述出錯不影響判斷，4圖雨量的高低差很明顯，考生應能選出正確答案，推測不至於送分。

補教團隊預估今年地理科五標（頂、前、均、後、底）依序是53、47、39、31、26級分，與去年一致。