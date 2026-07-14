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115分科／地理重跨冊整合 AI、GIS分析房價、救災應用入題！師：考驗綜合分析

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
分科測驗第二天，師大附中考場，考生在考場外準備。記者曾原信／攝影
分科測驗第二天，師大附中考場，考生在考場外準備。記者曾原信／攝影

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分科測驗今天第二節考地理科，全國高級中等學校教育產業工會評論教師群指出，試題深度整合高中三年課程的跨冊整合，特別是高三選修課程「空間資訊科技」與「社會環境議題」的垂直整合。

全中教評論教師群表示，試題將地理資訊系統（GIS）從理論層面轉化為解決生活問題的工具，強調技術的操作邏輯與反思。如第2-3題新興科技融入無人機的電子圍籬與自願性地理資訊（VGI）在花蓮鏟子超人救災上的應用。

探究與實作題方面，全中教評論教師群指出，試題設計多組題組模擬實際的研究流程，評量學生發掘問題、設計策略及分析資料的能力，如房價分布探究，第29-31題組以雲林虎尾與斗六的房價為主題，從研究動機、設計GIS分析流程到最後成果圖的細緻判讀，完整呈現高中生的探究歷程。

全中教評論教師群說，試題展現對環境永續及全球地緣政治經濟的關懷，要求學生運用地理知能解釋當前國際現象，如第1題以挪威極地研究站切入洋流影響；第34題探討氣候變遷下聚落水資源的調適；第21-22題歐盟碳邊境調整機制（CBAM）以及淨零碳排。

全中教評論教師群表示，試題也緊扣全球經濟與數位轉型時事，如第5題討論AI產業的標記工作與「數位殖民」現象；第13-15題探討雲端廚房對傳統餐飲業空間分布的改變。第4題則聚焦全球糧食不安全人口比例，第32-33題組結合伊朗對荷莫茲海峽的軍事封鎖時事，考驗對關鍵水道位置的掌握。

全中教評論教師群指出，試題還融入原住民族教育與跨文化理解，將多元文化與原民價值觀自然融入，落實課綱對族群文化的尊重與理解，包括第40-41題涉及花東縱谷「馬太鞍」地名的由來及其反映的人文自然景觀；第37-38紐西蘭的毛利人和台灣原住民族的關聯。

全中教評論教師群說，今年試題深度整合高中三年課程的跨冊整合，全卷各式統計圖和統計地圖、照片、等高線地形圖、衛星影像、人口金字塔圖、氣候圖、GIS成果圖，考驗綜合分析能力。

斗六 花蓮 地理科 115分科

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