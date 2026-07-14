快訊

判有罪也要選到底！法國勒龐的極右勢力捲土重來

國家警報響！2縣市大雷雨狂轟1小時 山區小心暴雨

氣氛火爆…卓榮泰立院食安報告 藍白占發言台高喊「下台」

115分科／地理非選難 配分又高！碳邊境調整、北海峰會入題

中央社／ 台北14日電
考生示意圖。圖／AI生成
考生示意圖。圖／AI生成

【編輯推薦】

115學年分科測驗今天第2節考地理，試題結合生活素材與時事，例如歐盟碳邊境調整機制、北海離岸風電裝置召開的北海峰會等入題，難題主要落在非選題且配分較高。

115學年分科測驗今天舉行第2天考試，第2節考地理，大學入學考試中心邀請高中教師入闈審題，教育部則邀請台北市高中地理科教師群協助分析分科測驗試題。

入闈的高中教師透過書面資料指出，地理試題結合生活素材與時事議題，例如歐盟碳邊境調整機制、北海離岸風電裝置召開的北海峰會、委內瑞拉首次獲得世界棒球經典賽冠軍、馬太鞍溪沖積扇、伊朗和美國及以色列的軍事衝突等。

試題特色方面，今年圖表題比例過半，例如以長條圖考區域發展和糧食安全的關聯，跨章節、跨冊題目比例也超過5成，需要融會貫通方能作答；今年非選題配分達30分，考生須思考題意，並寫出推論的答案，整體難度屬於中間偏易。

南湖高中教師林靜怡表示，今年容易的題目不少，例如傳統題型較易得分，難題則在非選手寫題且配分較高；今年部分題目用到區域地理的空間分布概念，但現在學生對地理位置概念可能沒有那麼熟悉，例如第33題要在地圖上繪出荷姆茲海峽位置，對學生來說可能有些難度。

永春高中教師洪偉豪舉例，難題部分如第3題運用高三空間資訊科技，必須要釐清名詞，有在學校修過加深加廣課程的社會組學生會比較有優勢；另外如第28題考中間障礙的概念，學生容易混淆。

馬太鞍溪 歐盟 委內瑞拉 115分科

延伸閱讀

115分科／地理圖表繪製又入題 選擇題好下筆、手寫非選是大魔王

115分科／化學逾半含圖表！諾貝爾獎入題、實驗探究題目增

115分科／地理風格接近學測！圖多、時事多 荷莫茲海峽、馬太鞍溪入題

不斷更新／115年升大學分科測驗 各科完整試題與答案

相關新聞

不斷更新／115年升大學分科測驗 各科完整試題與答案

115學年度分科測驗在7月11日（周六）與12日（周日）登場，首日科目為物理科、化學科、數學甲、生物科；次日則考歷史科、地理科、數學乙、公民與社會科，各科考試時間皆為80分鐘，考生可依報名時選填科目應試…

115分科測驗／歷史科試題與解答

115年大學分科測驗歷史科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、地理、數乙、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

115分科／學不乖？昨才查獲AI眼鏡…今再揪出考生應試戴耳機、智慧型手表

115分科測驗今天第二天，昨天大考中心查獲學生攜帶AI眼鏡入座，今天再於歷史科查獲兩名學生攜帶電子產品，一案為穿戴智慧型手表，另一案則為戴藍牙耳機入場，且耳機正連結放置於場外的手機，兩案明確違反規定，將送入考試審議委員會討論、議處。

115分科／地理風格接近學測！圖多、時事多 荷莫茲海峽、馬太鞍溪入題

115分科測驗地理考科，考題總共67題，手寫題占一半，考生反映今年試題偏易、作答順暢，時事題多，手寫題也不難發揮，命題搭配大量圖片、地圖及生活情境。

115分科／歷史文言文多、選修大增！五標預估提高 補教師指這題有超綱疑慮

分科測驗第二天首節考歷史科，得勝者文教預估今年歷史科五標分別為51、46、39、32、27，補教老師認為今年歷史科較去年略為簡單，因此頂標、前標、均標預估較去年提高1級分。今年試題最大亮點是選修歷史比重大幅提升。

115分科／選修歷史題增、思辨題配分提高 師點名這題脈絡不清

分科測驗第二天上午首節考歷史科，高中教師分析，今年試題探究與實作、選修歷史試題增加，整體試題中偏易，理解題偏多，符合108課綱精神。不過，混合題第37題的作答提示與答題脈絡不夠清楚，方向較不明確。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。