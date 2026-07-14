115分科／地理非選難 配分又高！碳邊境調整、北海峰會入題

115學年分科測驗今天第2節考地理，試題結合生活素材與時事，例如歐盟碳邊境調整機制、北海離岸風電裝置召開的北海峰會等入題，難題主要落在非選題且配分較高。

115學年分科測驗今天舉行第2天考試，第2節考地理，大學入學考試中心邀請高中教師入闈審題，教育部則邀請台北市高中地理科教師群協助分析分科測驗試題。

入闈的高中教師透過書面資料指出，地理試題結合生活素材與時事議題，例如歐盟碳邊境調整機制、北海離岸風電裝置召開的北海峰會、委內瑞拉首次獲得世界棒球經典賽冠軍、馬太鞍溪沖積扇、伊朗和美國及以色列的軍事衝突等。

試題特色方面，今年圖表題比例過半，例如以長條圖考區域發展和糧食安全的關聯，跨章節、跨冊題目比例也超過5成，需要融會貫通方能作答；今年非選題配分達30分，考生須思考題意，並寫出推論的答案，整體難度屬於中間偏易。

南湖高中教師林靜怡表示，今年容易的題目不少，例如傳統題型較易得分，難題則在非選手寫題且配分較高；今年部分題目用到區域地理的空間分布概念，但現在學生對地理位置概念可能沒有那麼熟悉，例如第33題要在地圖上繪出荷姆茲海峽位置，對學生來說可能有些難度。

永春高中教師洪偉豪舉例，難題部分如第3題運用高三空間資訊科技，必須要釐清名詞，有在學校修過加深加廣課程的社會組學生會比較有優勢；另外如第28題考中間障礙的概念，學生容易混淆。