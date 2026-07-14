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115分科／地理圖表繪製又入題 選擇題好下筆、手寫非選是大魔王

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
分科測驗第二天，師大附中考場，考生陸續進入。記者曾原信／攝影
分科測驗第二天，師大附中考場，考生陸續進入。記者曾原信／攝影

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115升大學分科測驗今天邁入第二天，第二節考地理科。大考中心邀請台北市高中教師協助解題，南湖高中教師林靜怡分析，今年試題比去年好寫，前半段選擇題有讀書就有基本分，但難題都在後段非選與手寫題，評估學生成績要大幅提升機會仍不大。再者，今年再度出現「統計圖表繪製」，多是希望學生有實際操作的能力。

林靜怡指出，今年選擇題易題如25題，單純考台灣的海岸地形，考生應容易拿分；但如3、10、11題，則出現空間社會性、地理媒體、自願性地理資訊等，專有名詞都見於高三，學生多比較少著墨，可能影響答題時的思考。

永春高中教師洪偉豪則表示，難題如第3題，很多學生可能直接理解是「公眾參與式地理資訊系統」，但回頭釐清題意，會發現上述並非最好的答案，代表學生很容易受解題慣性影響，進而忽略文本內容，考驗學生概念與細心程度；第4題論及各州糧食不安全率，學生有無辦法區分亞洲與中美洲有其難度，除非高三學得很扎實，否則有高機會寫錯；又28題考人口推拉理論的中間障礙，但學生可能忽略移入、移出地也有中間障礙因素，要對概念十分熟悉。

建國中學教師吳孟寰也談到，今年題組29-31題是公認最難的題組，在於其資訊量大，題幹給予研究流程加上主題地圖，考生光資訊擷取就有時間壓力。39-41題給予衛星影像套疊等高線地形圖，考題給予非常真實的例子，但也因為「太真實、太生活化」，跟課本上常見的圖不同，學生反而很難下手。

林靜怡也說，41題給予的等高線區域範圍偏小、不容易判斷，中間又有馬太鞍溪堤防阻擋等高線訊息，對考生而言確實可能比較吃力。

闈場內試考生表示，今年地理科偏易，多數題型為測驗基礎概念的基本題，沒有少件或冷僻的考點。然而混合題與手寫題需要考生了解題文重點與相關概念，如題組31題，考生需正確判斷圖表中同心圓價格與高鐵站設置的關係與意義，並在答題時引出關鍵字，才能順利取得分數。

闈場內教師也指出，試題屬「中間偏易」，僅少數非選題難度較高。評估今年焦點仍是手寫題，可測驗考生的答題思路、高層次的表達能力，考生須在一定字數限制內準確說明判斷依據和推論結果，沒有瞎猜的空間，非選題配分更達30分，也是高分決勝關鍵。

大考中心 115分科

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