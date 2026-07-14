115分科／地理科現新興科技議題 AI數位殖民、無人機電子圍籬入題
115學年度分科測驗地理科出現許多新興科技議題，包括探討AI（人工智慧）發展帶來的「數位殖民」，以及避免無人機誤闖禁航區的「電子圍籬」等，強調技術的操作邏輯與反思。
全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊指出，今年地理科試題整體呈中偏易，理解題偏多；一大特色是將地理資訊系統（GIS）從理論層面，轉化為解決生活問題的工具，例如第2題談及政府強制將禁航區範圍資料儲存到無人機系統中，形成「電子圍籬」。
第3題則是救災時，志工為讓人力資源有效配置，在網站標示出需要救援的地點及需求資訊，即自願性地理資訊（Volunteered Geographic Information, VGI）的應用。
AI議題一直是熱門考題，今年地理科第5題探討發展AI時，須配合大量標記資料來訓練模型，這項工作屬於高勞力密集產業，美國AI公司常將工作外包到委內瑞拉等國，形成一種「數位殖民」現象。
時事題部分，第33題提及美國對荷莫茲海峽的軍事封鎖，要考生標出關鍵水道位置；第40、41題則是考到馬太鞍水災（花蓮光復鄉），配合等高線地形圖，要求考生以40字內說明災情嚴重原因（手寫題）。
全國教師會（全教會）解題團隊則指出，今年地理科區域議題取材較不平均，非洲相關主題比以往多，卻相對缺乏東南亞、南亞議題考題；選修地理比重提升，有利於社會相關領域班群學生應試。
全教會認為，今年試題難易度與去年相比，整體呈略易，預估分數可能較去年提升。
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