115分科／歷史重閱讀理解 美國中情局在馬祖協助游擊隊入題

115學年度分科測驗歷史科著重文本閱讀理解，並將台灣史與世界局勢連結，例如第19題提及美國中情局曾在馬祖成立「西方公司」，幫助游擊隊突擊中國沿海，讓考生判斷美方當時的意圖。

得勝者文教今天邀集補教老師分析分科測驗歷史科試題，張雪雲接受媒體聯訪表示，今年考題最大特色是選修課程占了很多篇幅，「選修不再是廢冊。」整體而言難度較去年簡單一些，但有些題目看起來不難，但因選用的文本材料，考生比較陌生，也可能造成「重擊」。

張雪雲以第19題為例，談到美方於1951年以貿易為名成立「西方公司」，在馬祖西莒設立連絡站，與當地游擊隊「東海部隊」合作，經常突擊大陸沿海。但1955年隨著世局改變，西方公司撤出西莒。

這題要考生判斷「西方公司」協助游擊活動的主要目的。張雪雲指出，從年代可以判斷出是在韓戰時期，美方幫忙國軍打游擊，目的不是為了反攻大陸、協防台灣或維持台海中立化，主要還是為了牽制華南的共軍，防止共軍大量增援韓戰。考生可能沒聽過「西方公司」，但還是可以用「刪去法」找出答案。

張雪雲提到第14題有小陷阱，文本談及文藝復興時期學者培根，但問的卻是「當時的自然哲學家」的論點，也就是培根所反對的思想脈絡。考生如果沒有注意，很可能選錯答案。

第18題談及1923年鄂圖曼帝國在擊敗希臘入侵後，與聯軍簽署條約，國家地位受到承認，要考生判斷國內族群人口變動的原因。張雪雲指出，這題的背景是一戰後土耳其與協約國簽署的「洛桑條約」，不在108課綱範圍內，考題有「超綱」疑慮。但好在可以從文本提供的資訊判斷答案。

補教預估今年歷史科五標（頂、前、均、後、底標）依序是51、46、39、32、27，其中頂、前、均標較去年提升一級分。