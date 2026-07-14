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115分科／學不乖？昨才查獲AI眼鏡…今再揪出考生應試戴耳機、智慧型手表

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
分科測驗今天第二天。應考示意圖，圖中人物與新聞無關。記者許正宏／攝影
分科測驗今天第二天。應考示意圖，圖中人物與新聞無關。記者許正宏／攝影

115分科測驗今天第二天，昨天大考中心查獲學生攜帶AI眼鏡入座，今天再於歷史科查獲兩名學生攜帶電子產品，一案為穿戴智慧型手表，另一案則為戴藍牙耳機入場，且耳機正連結放置於場外的手機，兩案明確違反規定，將送入考試審議委員會討論、議處。

昨天考試首日，考分區即查獲學生於物理科考試時攜帶AI眼鏡入場，起先考生否認為AI眼鏡，後經金屬探測器確認，該樣態將提報考試審議委員會審議，若判定情節嚴重，依規定最重可取消考試資格。

大考中心主任張新仁表示，今天首節歷史科總計查獲18件違規，主要樣態仍為未攜帶應試有效證件正本，且未於時間內送達。但考分區也查獲2件考生「攜帶不可攜帶物品入座」，其中一位考生配戴智慧型手表，於查驗身份時發現，由監試人員先代為保管；另一位考生則是正配戴藍牙耳機，於考試開始時8時41分由監試人員發現，監試人員近一步查驗，發現其耳機正與放置於試場外背包內的手機連線。

張新仁指出，分科測驗簡章已敘明試場規則與違規處理辦法，其中明確規範，不可攜帶入座的物品包括具備傳輸、通訊、記憶、拍攝、計算功能的物品，如手機和穿戴式手表、眼鏡、手環、耳機以及計算機和電子辭典等物品，查獲違規物品會由考分區先暫時保管，近一步查驗、拍照後再歸還給考生，但上述兩案已違反規定，都將依規定送入考試審議委員會討論、議處。

大考中心也呼籲考生，不可攜帶入座的物品均明確張貼於各考場。張新仁說，監試人員都非常認真，考生切勿以身試法，以免得不償失。

115分科 大考中心

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