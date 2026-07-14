115分科／學不乖？昨才查獲AI眼鏡…今再揪出考生應試戴耳機、智慧型手表
115分科測驗今天第二天，昨天大考中心查獲學生攜帶AI眼鏡入座，今天再於歷史科查獲兩名學生攜帶電子產品，一案為穿戴智慧型手表，另一案則為戴藍牙耳機入場，且耳機正連結放置於場外的手機，兩案明確違反規定，將送入考試審議委員會討論、議處。
昨天考試首日，考分區即查獲學生於物理科考試時攜帶AI眼鏡入場，起先考生否認為AI眼鏡，後經金屬探測器確認，該樣態將提報考試審議委員會審議，若判定情節嚴重，依規定最重可取消考試資格。
大考中心主任張新仁表示，今天首節歷史科總計查獲18件違規，主要樣態仍為未攜帶應試有效證件正本，且未於時間內送達。但考分區也查獲2件考生「攜帶不可攜帶物品入座」，其中一位考生配戴智慧型手表，於查驗身份時發現，由監試人員先代為保管；另一位考生則是正配戴藍牙耳機，於考試開始時8時41分由監試人員發現，監試人員近一步查驗，發現其耳機正與放置於試場外背包內的手機連線。
張新仁指出，分科測驗簡章已敘明試場規則與違規處理辦法，其中明確規範，不可攜帶入座的物品包括具備傳輸、通訊、記憶、拍攝、計算功能的物品，如手機和穿戴式手表、眼鏡、手環、耳機以及計算機和電子辭典等物品，查獲違規物品會由考分區先暫時保管，近一步查驗、拍照後再歸還給考生，但上述兩案已違反規定，都將依規定送入考試審議委員會討論、議處。
大考中心也呼籲考生，不可攜帶入座的物品均明確張貼於各考場。張新仁說，監試人員都非常認真，考生切勿以身試法，以免得不償失。
▪不斷更新／快來對答案！115分科首日結束 4科完整試題、解答看過來
▪逮到了！金屬探測器派上用場 首次查獲考生考物理「攜帶AI眼鏡」
▪國際物理奧賽傳捷報！5台生全摘金「近年最佳」 國際排名並列第一
▪學生道歉「我亂說」仍翻不了案…嘉義校園性平案老師求償60萬敗訴
▪巴威颱風逼分科測驗延後 志願登記、放榜也改動！全新試務時程看這
▪整理包／分科測驗延期 志願、放榜也異動…受颱風影響考生補助看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。