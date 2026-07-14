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圖多時事多！115分科地理答案揭曉 荷莫茲海峽、馬太鞍溪堰塞湖都入題

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115分科／地理風格接近學測！圖多、時事多 荷莫茲海峽、馬太鞍溪入題

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
115分科地理考科，考生反映圖多、時事題多，荷莫茲海峽、花蓮馬太鞍溪入題。記者郭韋綺／攝影
115分科地理考科，考生反映圖多、時事題多，荷莫茲海峽、花蓮馬太鞍溪入題。記者郭韋綺／攝影

115分科測驗地理考科，考題總共67題，手寫題占一半，考生反映今年試題偏易、作答順暢，時事題多，手寫題也不難發揮，命題搭配大量圖片、地圖及生活情境。

高雄中學考生徐泰宇表示，今年地理科簡單，前半部為選擇題、後半部包含手寫題，因題目不難，寫起來相當順手，不會有寫不完的問題，有不少時事入題，例如花蓮馬太鞍溪堰塞湖等時事題，整體試卷屬基本概念，只要理解題意就能作答。

多數考生認為，今年考題一改過去偏重記憶的命題方式，更著重理解、圖表判讀與時事應用，整體風格更接近學測；非選擇題則以等高線判讀、災害分析為主，考驗考生綜合分析能力。

高雄女中黃姓考生說，地理科試題圖片、地圖不少，像考到紐西蘭港口城市及地理位置等內容，偏重判讀能力，不需要死背冷門知識，比數學科容易許多。

新莊高中考生吳紹銓表示，今年地理科硬背題明顯減少，許多題目需要透過理解才能作答，整體感覺很像學測。他說，這次圖表題比例不少，其中最後一題以花蓮光復鄉災害為題，提供等高線圖，要求考生分析潰壩後災害發生主因，讓考生必須真正理解地形與災害形成原因，而非憑記憶作答，認為題目設計得不錯。

左營高中考生許政豪跨考社會科，他認為手寫題都有一定難度，尤其最後一題光復鄉災害題目較刁鑽，讓人一時不知道該如何下筆；選擇題也有幾題選項相當接近，不容易判斷。

他印象最深的是第10題，以「春天花開」結合民眾回報資料的情境命題，四個選項看起來都與題意有些距離，讓他覺得相當模稜兩可。

岡山高中社會組考生韋紹宇說，今年考題著重選修地理內容，區域地理比例相對較少。歷史科偏向閱讀理解，但地理科仍有不少題目需要建立在平時扎實學習的基礎上，才能順利作答。

韋紹宇表示，非選擇題最花時間，除了判讀等高線，還要在圖上畫出洪水可能影響範圍，並說明判斷理由與個人看法，作答過程相當繁複，也是整份考卷最具挑戰性的部分。

另也有考生觀察，今年融入不少時事，包括荷莫茲海峽、花蓮馬太鞍溪堰塞湖等，都成為命題素材，顯示命題方向更加貼近現實生活與社會議題，除了測驗地理知識，也考驗考生運用所學分析真實情境的能力。

高雄女中自然組的陳姓考生認為地理考題簡單，相較模擬考或歷年考題都偏易，有考到圈出伊朗荷莫茲海峽位置，以及花蓮光復鄉馬太鞍溪地形等高線的時事題；單選的閱讀量都不大，寫得很順手。

重考的林姓考生說，地理考題偏易，對於考生而言相對友善，但鑑別度可能較低。

立志中學李姓考生認為，考題簡單，選擇題都不難，可以很快寫完；對於最後題組講到花蓮等高線地形圖最有印象，感覺經濟地理考題的比例較多。東山工商的林姓考生提到考題偏易，印象最深的是考題中提到不少有關房租或房價的題組，出題相當生活化。

115分科地理考科，考生反映圖多、時事題多，荷莫茲海峽、花蓮馬太鞍溪入題。記者郭韋綺／攝影
115分科地理考科，考生反映圖多、時事題多，荷莫茲海峽、花蓮馬太鞍溪入題。記者郭韋綺／攝影

115分科 地理科

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