115分科／歷史文言文多、選修大增！五標預估提高 補教師指這題有超綱疑慮
分科測驗第二天首節考歷史科，得勝者文教預估今年歷史科五標分別為51、46、39、32、27，補教老師認為今年歷史科較去年略為簡單，因此頂標、前標、均標預估較去年提高1級分。今年試題最大亮點是選修歷史比重大幅提升。
歷史補教老師張雪雲表示，過去不少考生認為選修內容不太會考，今年則完全不同，其中探究與實作一開始就入題，可見選修已成為命題重點，未來考生不能再忽略高三選修課程。
張雪雲說，今年台灣史有加重內容，題數增多，中國史12題跟往年持平，世界史以往有20多題，但今年降至7題，但並非世界史比重降低，而是許多內容已融入選修歷史及探究題中，跨冊整合命題。整份試卷結合第一冊、第二冊、第三冊探究與實作，以及台灣史、中國史、世界史與選修內容，考驗學生完整歷史脈絡。
張雪雲說，今年延續108課綱素養導向，閱讀理解、史料分析與情境判讀比重持續提高，閱讀篇幅較過去7頁增加至11頁，且文言文史料偏多，考生須從史料中擷取線索，再結合既有知識作答，不能只靠背誦，「以前背多分，現在是活歷史」。
至於非選題，張雪雲表示仍是決戰勝負的關鍵，如第39題「唐宋慈善機構」問考生經營角色的變化，不僅要寫出官方逐步取代佛教成為主導者，還須交代由官方管理到普遍設立的演變過程，才能獲得完整分數。
張雪雲表示，第18題涉及《洛桑條約》，內容超出108課綱範圍，屬舊課綱知識，但透過題目前後文仍有機會推論出正確答案。
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