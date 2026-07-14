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115分科／歷史科估中偏易 理解題偏多、高三選修占分增加
115學年度分科測驗歷史科，全中教解題團隊認為整體「中偏易」，高三選修課程的占分比重增加，學生需要跨冊整合能力。全教會團隊認為題幹文字精鍊，可望減少閱讀的困難。
全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊指出，今年歷史科整體試題中偏易，理解題偏多，符合108課綱精神，有重視族群意識的題目，也有與公民議題結合的特色。
全中教指出，今年政治、經濟、藝術、文化各領域試題均衡分布。台灣土地政策、女權運動每年都有相關試題，例如第41到43題選用3篇短文，提及19世紀「工廠化」衝擊下，歐洲工人階級女性的角色變化。
全國教師會（全教會）解題團隊指出，今年思辨類混合題單一題目分數比重多達4分，占分較往年增加，還有鼓勵小論文寫作並結合歷史探究實作的題目，例如第34題，讓考生從文章判斷該如何理解「被發明的傳統」。
全教會認為，高三選修歷史比例增加，例如與族群議題相關的第22、35、36、37題；與性別史相關的第32、41、42、43題等，推測原因是出題者希望讓高三下學期的學習維持正常。
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