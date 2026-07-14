115分科／選修歷史題增、思辨題配分提高 師點名這題脈絡不清
分科測驗第二天上午首節考歷史科，高中教師分析，今年試題探究與實作、選修歷史試題增加，整體試題中偏易，理解題偏多，符合108課綱精神。不過，混合題第37題的作答提示與答題脈絡不夠清楚，方向較不明確。
全國教師會評論教師團表示，今年歷史科試題分布平均，各冊皆有經典命題，題幹文字精煉，減少閱讀的困難。不過，思辨混合題配分提高，單題分數比重多達4分，占分較往年增加，考驗學生思辨表達能力，如第37、40題。
全教會評論教師團指出，今年試題也鼓勵小論文寫作並結合歷史探究實作，如第1、34題；宗教相關試題明顯增加，包括第10、17、33、38、39、40題，如果考生平常對這類議題較不熟悉，可能會對得分相對不利。
全教會評論教師團說，高三選修歷史比例增加，推測可能原因是希望讓高三下學期的學習維持正常，相關命題涵蓋族群（第22、35、36、37題）、醫療史（第6、32題）、藝術史（第16、21題）、科技史（第4、22題）及性別史（第32、41、42、43題）等。圖表題則維持往年水準，共有4圖1表，與過往差異不大。
全國高級中等學校教育產業工會評論教師群表示，今年歷史科整體試題難度屬中偏易，理解題偏多，符合108課綱精神，並納入族群意識的題目及公民議題等內容。
全中教評論教師群指出，選修歷史（一）、（二）冊及選修歷史（三）探究與實作題數增加，學生需要有整合跨冊概念的能力，歷年常見的台灣土地政策、女權運動等主題今年也持續入題。政治、經濟、藝術、文化各領域試題均衡分布。
全中教評論教師群指出說，熟悉考古題的概念，對於認真準備分科測驗的考生應有幫助。不過，混合題第37題的提示與答題脈絡不夠清楚，方向較不明確；此外，部分題目仍偏重記憶性測驗，例如第46題。
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