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115分科／歷史題目字數較往年少 師評中間偏易、具社會主義精神

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
分科測驗第二天，師大附中考場外，各校加油團一起合影。記者曾原信／攝影
分科測驗第二天，師大附中考場外，各校加油團一起合影。記者曾原信／攝影

115升大學分科測驗今天邁入第二天，首節考歷史科。大考中心邀請台北市高中教師協助解題，教師評析，今年歷史科「中間偏易」，比去年簡單，五標有望提高；且字數不若往年多，只要考生抓到課本重點，評估均容易回答。再者，今年考題也融入婦女、原住民、勞工權益，回應新課綱不以政府、正統為核心，頗具社會主義精神。

建國中學教師莊德仁表示，今年試題內容測驗以測驗學生閱讀理解、分析史料能力為主，不少題目融入歷史探究方法，根據史料證據做正確判讀，並依據邏輯推理與歷史變遷脈絡，才能正確作答。試題分布則不同以往的略古詳今，今年反而側重古代史。

莊德仁指出，108課綱強調的「人群移動」主題，今年仍佔一定比例，並融入較多階級性別、族群等探究。如題組35-37題，試題主體為蘭嶼，出題者不會均用「天龍國」角度來看待歷史；41-43題組則為婦女史；第2題則論及老兵赴大陸探親，試題多融入勞動力、原住民等議題，關心社會上的少數與弱勢群體，出題頗有社會主義精神。

此外，莊德仁也談到，今年歷史題目字數不若以往多，且文字清晰、取材內容親切，評估也是中間偏易的原因，只要考生能抓到課本重點，基本上均容易回答。混合或非選擇題則多為資料閱讀題，由數則資料組合而成，題幹雖不長但資訊複雜不易理解，有賴學生找出問題核心，才能理解史料的意義與重點。

今年歷史冊數分布上，第一冊台灣史共12題，第二冊中國與東亞史共10題，兩者比例相當。第三冊世界史共15題，占比例較重。探究與實作、選修上、下冊共9題，略多去年。

闈場內教師指出，歷史科難易適中，試題取自史料、學術論著、報導、日記、照片、圖像、統計表格等素材，並以生活與學術情境切入。文字資料占比最高，凸顯學生在理解文本的主旨大意、論述邏輯以及掌握史料的重要性。除了文字資料外，也有多到圖表題，講求判讀圖表訊息，並將此轉化為答題線索。

闈場內試考生評析，今年歷史科台灣、中國、東亞、世界史分布大致相近，無過度偏重，整體難易適中，無特別刁鑽的試題。但非選題需釐清題幹要求並掌握因果提示，如41-43題組，需從文本中推敲關鍵重點，掌握工業革命前後家庭分工的變化。且純背誦的試題不多，更著重考生獨立思考能力。

歷史科 115分科

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