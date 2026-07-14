115分科歷史／閱讀理解很重要！圖表少、素養題多 考生喊「背多分」

115分科測驗歷史考科，不少考生認為試題整體難度適中，沒有偏難或過於刁鑽的題目，只要熟讀課程內容、看懂題意，就有機會拿下不錯成績，可以說是「背多分」的考科。考生指出，今年試題以素養導向命題為主，閱讀理解能力仍是得分關鍵，圖表少、但不少題目可直接從題幹找到解題線索，整體比去年容易，台灣史與中國史占比較高。

立志中學考生陳冠允表示，今年歷史科整體難度屬於適中，比去年容易一些，真正困難的題目不多，只要有準備有讀有分。今年不少題目可直接從題幹找到解題線索，範圍外、偏冷門的考題較少，鑑別度比去年更好。

他說，歐洲史占比不高，反而台灣史與中國史題目明顯增加，例如考到白色恐怖時期與開放兩岸探親、清朝治理蘭嶼及火燒島等台灣史內容，也有中國與蘇聯貿易變化圖表題，整體偏重歷史脈絡與事件理解。

手寫題以第一次世界大戰後戰勝國對戰敗國的處置為題，要求考生分析戰勝國對戰敗國的態度與心態，而非單純背誦史實。

考生宋浚永說，題幹不算長，但閱讀理解能力相當重要，必須先看懂題目真正要問什麼，才能拿到高分，他提到，今年圖表題數量不多，只有少數題目搭配統計圖，整份試卷仍以素養導向命題為主。

考生普遍認為難易度中等偏易，高雄女中自然組的陳姓考生認為考題比去年分科測驗簡單，也比今年學測與學校模擬考容易，較多資料統整題型，整體而言不難。

小港高中的徐姓考生表示，今年題目大都為基本題、素養題，背誦的題目偏少；難易度跟往年差不多，沒有特別難的知識題，大都需要理解；考蠻多臺灣現代和中國的關係，不少選項很接近，需要思考，印象最深的是題組有討論到工業革命婦女角色轉變的部分。

道明高中許姓考生則說，考題簡單，特別是手寫題，幾乎能夠從文中找到答案，印象最深的是混合題組有考到蘭嶼和舊稱紅頭嶼。立志中學的洪姓考生認為，題目難易度中上，但有點不均，歐洲史偏少、台灣和中國史較多。

115分科測驗歷史考科，考生反映圖表少、素養題多 考生喊「貝多分」有讀就有分。記者郭韋綺／攝影