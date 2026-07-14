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115分科測驗／歷史科試題與解答

聯合報／ 記者柯美儀許維寧董俞佳陳宛茜馮靖惠／台北即時報導
分科測驗第二天，師大附中考場，考生陸續進入。記者曾原信／攝影
分科測驗第二天，師大附中考場，考生陸續進入。記者曾原信／攝影

115年大學分科測驗歷史科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、地理、數乙、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

圖／聯合新聞網製作；解答／得勝者文教提供
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圖／得勝者文教提供
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解答 大學 歷史科 115分科

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