115分科測驗／歷史科試題與解答

115分科測驗歷史考科，不少考生認為試題整體難度適中，沒有偏難或過於刁鑽的題目，只要熟讀課程內容、看懂題意，就有機會拿下不錯成績，可以說是「背多分」的考科。考生指出，今年試題以素養導向命題為主，閱讀理解能力仍是得分關鍵，圖表少、但不少題目可直接從題幹找到解題線索，整體比去年容易，台灣史與中國史占比較高。

2026-07-14 10:41