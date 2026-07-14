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115分科測驗／第2天決戰文組 應考注意事項一次看 嚴禁AI眼鏡電子舞弊

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115分科測驗／第2天決戰文組 應考注意事項一次看 嚴禁AI眼鏡電子舞弊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
115升大學分科測驗今天第二天，次日依序考歷史、地理、數學乙、公民與社會。聯合報系資料照
115升大學分科測驗今天第二天，次日依序考歷史、地理、數學乙、公民與社會。聯合報系資料照

115升大學分科測驗今天邁入第二天，次日依序考歷史、地理、數學乙、公民與社會。又大考中心昨日查獲首起，應考時攜帶AI眼鏡入場違規案例，大考中心提醒考生，已明確將AI眼鏡等穿戴式設備列為不可攜帶入座物品，若查獲且情節嚴重者，最重將取消考試資格，提醒考生切勿以身試法。

大考中心統計，今年約3.9萬名考生報名分科測驗。也提醒考生，歷年最大宗違規為「未攜帶應試有效證件正本」，有效證件包括身分證、附照片的健保卡、汽機車駕駛執照、身心障礙證明、護照或居留證等；另提醒，學生證及無照片健保卡均屬無效證件，無法作為身分查驗依據。

大考中心表示，若考生於身分查驗時間未攜帶有效證件正本，經監試人員查核確認身分無誤後，仍可准予應試。不過，考生須於該節考試結束鈴聲響畢前，將有效證件正本送達考分區試務辦公室或試場，否則將依違規處理辦法審議，並扣減該節考試成績。

此外，因應近年電子舞弊事件，大考中心指出，考試期間不可攜帶入座的物品包括具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能的物品， 如智慧型眼鏡、手表、手環、耳機，或計算機、電子辭典、多媒體播放器材等，以及任何可能妨害考試公平的書本、物品或紙張等。

為維護考試公平並防止電子舞弊情事，大考中心表示，試務人員將於必要時，進行電子及金屬探測相關措施，以查驗考生是否攜帶或使用違反試場規則的行動電話或穿戴式裝置，規避或拒絕接受檢測，將依情節輕重提報議處。

計算機 大考中心 115分科

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