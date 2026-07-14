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分科測驗／生物細節多 學不扎實恐「開局」就崩潰

聯合報／ 記者許維寧柯美儀朱冠諭陳敬丰／連線報導

首日最後一節考生物。台北市教師團評析，今年試題偏難，尤其選擇題明顯較難，很多學生可能會被嚇到，若學得不扎實，開局選擇題就先「崩潰」。生物補教老師游志祥則預估，今年五標依序為五十三、四十七、卅五、廿八、廿三，頂、前標與去年同，後、底標則略升二至三級分。

游志祥說，今年命題並非刻意以艱澀內容刁難考生，而是透過看似簡單實則考驗細節判讀的設計，測驗學生真正的理解能力與作答謹慎程度，試題容易讀懂，但卻藏著許多小細節，看太快易寫錯。

游志祥舉例，如第卅三題「魔王題」，以心臟解剖圖為題，圖形經過翻轉，考生必須先判斷前後方向，再辨識各部位，若無仔細觀察很容易誤判。卅六、卅七題組則探討甲狀腺機能亢進與自體免疫疾病，命題重點在於因果關係判斷，而非單純背誦知識，鑑別度高。

建國中學教師劉玉山則說，今年具鑑別度如第五題，試題整合鮑爾、文特的實驗，且Ｃ和Ｄ選項，考生還要了解科學研究方法只有一個變因，試題不只是純粹歸納、整理也還包括推理，尤其注重研究方法，難度頗高。

劉玉山談到，整體而言，如果生物學得不扎實，考生可能在前端選擇題時就先崩潰，很多學生甚至會被嚇到；再者，多重選的試題比例也增加，幾乎無一眼就能看出答案的試題，考生須具備耐心、專注力才可堅持到最後。

台中一中江姓考生表示，今年生物的閱讀題組較困難，看題幹文章外還要結合課本知識才能回答；但認為實驗題不難，且都是熱門實驗，算有讀有分。桃園復旦高中管姓考生則指出，往年閱讀題型常出現大量表格、數據需分析，但今年未再如此設計，而是從題幹擷取資訊，結合課本知識即可作答，且實驗題也是課本與講義中的常見題型。

115分科

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