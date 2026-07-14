分科測驗／化學諾獎3大研究入題 計算量減
補教老師表示，今年分科測驗化學科複雜計算的題目減少，考的是知識運用。高中教師則分析，今年試題仍偏難，諾貝爾獎研究如分子機械、金屬有機骨架、有機合成反應均入題，考生須先讀懂題幹內容，並結合所學才能作答。
中山女高老師劉泓其分析，整份試卷仍偏難，且知識考點側重選修化學。試題計算量、背誦內容雖不多，但不少題組均納入實驗探究，且多數實驗考生在課堂上可能都未接觸過，考生要於題幹中了解、讀懂實驗內容，再結合所學才能作答。
北一女中老師江慧玉指出，今年諾貝爾獎試題大幅增加，如第六至七題分子機械，以有機化學概念為主；第十五題則是ＭＯＦ金屬有機骨架，試題包含有機、配位化合物等統整性概念；廿四至廿五題為有機合成反應，且巧妙地融合反應速率。整體而言，三個諾貝爾獎試題均扣合有機化學內容。
化學補教老師黃柏興表示，今年試題相較過去需要大量計算的題目明顯減少，重點放在學生是否能運用化學知識解決問題，而非複雜計算。前半段選擇題大多考基本觀念，相對友善；多選題的鑑別度則較高。混合題部分乍看難度高，但只要仔細閱讀題幹，其實許多答案都能從文章內容找到線索。
賴姓考生指出，本次化學科「多選題比較難」，屬於主要失分關鍵，整體難度明顯拉高，非選擇題（手寫題）部分，考出了需要「畫圖」題型，而非單純的化學方程式書寫或計算。
台中一中張姓考生觀察，今年的特色是有機化學考得很少，這部分在過往的化學分科測驗都是重點出題區域，比如一級醇和二級醇的氧化反應，如果是常刷題的考生，對這些題目會相對熟悉，但是今年刷題就比較沒有用了；儘管題目的側重範圍有所不同，都還是課本上的知識，只要能運用正確的觀念就能應答。
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