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分科測驗／物理8成題目要計算 師評近5年最難

聯合報／ 記者柯美儀許維寧宋原彰陳敬丰／連線報導

分科測驗第一天首節考物理科，補教老師指出，今年試題計算量大，學生在時間分配上非常關鍵，計算量往往會直接影響考生的得分表現。高中教師也分析，該試卷有八成需計算，學生要寫完有難度，可謂近五年來最難。

松山高中老師蔡皓偉指出，今年物理高中課本第四冊出的試題特別少，僅配得九分，第五冊選修物理則高達卅七分，由於第五冊考生在高三時才接觸，剛學沒多久就要考試，會比較辛苦。又今年八成試題都需計算，學生要寫完都有難度。

建國中學老師賴奕帆提到，十八至廿三題均為實驗題，如廿題加入探究與實作，考生須反推重力加速度為何，側重深度思考；此外，由於前段試題計算量大，考生前面已經「算太多了」，試卷末端可能比較難再靜下心思考後下筆。

物理補教老師陸怡中指出，相較去年，今年混合題與非選擇題數較去年增加許多，考生必須在八十分鐘內完成大量且精確的計算，時間分配會是最大的挑戰。

陸怡中指出，今年的「大魔王」題目為第廿一至廿三題組，第廿一、廿二題，考生必須先真正理解題目在問什麼，才有辦法找到答案；至於第廿三題，則要求考生計算Ａ類不確定度，雖然沒有刻意刁鑽，但程序很多，必須一步一步完成。

另一組較難的題目是第廿四至廿六題，陸怡中說，這組題目結合生物中蝴蝶翅膀的色彩，探討光的干涉現象，尤其第廿四題，如果對光程差、波程差等概念理解不夠深入，很容易答錯，是今年較具鑑別度的一組題目。

黃姓考生說，今年的物理「很難、超難」，要算的東西比較多。高雄中學自然組學生劉哲愷則說，今年考題有光的「波程差」題目，偏多且題幹複雜，若無接觸過大學物理，高中生較難理解與下手。

115分科

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