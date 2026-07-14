分科測驗／數甲回歸觀念 考生喊證明題卡住

一一五分科測驗昨日登場，下午首節考重點科目數學甲，大考中心邀請台北市高中教師協助解題，教師指出，今年數甲側重課本觀念，下筆時有難度，但也有機會考出高分。數學補教老師解創智表示，今年是一○八課綱實施以來，數甲首次第五、六冊內容占分過半，可見分科測驗逐漸與學測有所區隔。

解創智指出，今年的試題計算量略增，預估頂標、前標、後標及底標皆會較去年降一級分，五標則依序為四十五、卅八、廿七、十五、十。

建國中學教師許為明分析，今年多選題選項偏各自獨立，選項間的連貫性沒有去年高，但也建議，多選「難題」還是可以建立選項間承先啟後的關係。多選第六題頗具創新，該題結合黎曼和與圖形，學生需從微分給予的條件畫圖，再從圖形判定積分和黎曼和間的關係，該題仍在考「觀念」，但沒有計算而重在畫圖，考生微分、積分概念需相當熟悉，也要知道凹向性的概念才能作答。

陽明高中教師蘇順聖則談到，試題著重二年級數Ａ和高三數甲，又以往數甲跨單元試題較多，但今年題目考驗學生概念是否清晰理解，整體而言算「回歸課本」，下筆時雖有難度，但有機會考出高分。

蘇順聖也說，過去很多學生準備學科時多側重抓題型，一旦面對大考時碰上沒見過的題型就不會算，但若觀念建立得宜就有能力解題，仍要提倡觀念建立、回歸課本所學。再者，如混合題十二至十四題，是將微分、積分等同視之，也建議學生兩者不必過度區分，而是一起學好、融會貫通。

全國高級中等學校教育產業工會教師群則評析，整份試題題意清楚、閱讀量不大，單選題以二次曲線、無窮等比級數及三角函數為主，基本題能讓認真準備的考生穩定取分；多選題與混合題組則增加了概念整合與論證要求，整體難度較去年略為上升。

桃園復旦高中呂姓考生指出，非選擇題中可能包含兩個觀念，需舉一反三，不能只靠單一概念解題。高雄考生陳威仁表示，數甲題幹明顯偏長，與去年相比閱讀較為費時；但對三角函數等相關題型充分複習，在作答函數與圖形立體幾何等題目較有把握。

此外，台中考生多表示對非選題中證明題感到頭痛萬分，黃姓考生表示，走出考場後還沒聽到誰寫出來，也不確定自己嘗試證明的方式是否正確。