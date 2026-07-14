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科技作弊！分科測驗首次 AI眼鏡檢測露餡

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
因巴威颱風攪局而延期的一一五學年分科測驗，昨天登場，考生趕赴考場應試。記者黃義書／攝影
因巴威颱風攪局而延期的一一五學年分科測驗，昨天登場，考生趕赴考場應試。記者黃義書／攝影

因應科技發展，大考中心今年於分科測驗首度啟用電子及金屬探測防弊措施，昨天考試首日即查獲學生於物理科考試時攜帶ＡＩ眼鏡入場。大考中心說明，起先考生否認為ＡＩ眼鏡，後經金屬探測器確認，該樣態將提報考試審議委員會審議，若判定情節嚴重，依規定最重可取消考試資格。

台大日前在大學申請入學第二階段醫牙學系共同筆試，查獲考生使用ＡＩ眼鏡作弊，監試人員當場發現，該科以零分計算。這起科技作弊引發教育界高度重視，大考中心今年首度增列，試務人員將於必要時，進行電子及金屬探測相關措施，查驗考生是否攜帶或使用違反試場規則的行動電話或穿戴式裝置。

雖然考前一再提醒，昨天分科測驗首日的第一節考試，即查獲一例學生考試時配戴ＡＩ眼鏡。大考中心主任張新仁談到，監試人員當下即懷疑該考生配戴ＡＩ眼鏡，但為不干擾考試，於考試後特別請考生前來說明。

據了解，該考生配戴的是一粗框、黑色的ＡＩ眼鏡，考生一開始否認，後來經金屬探測器檢測，檢測時儀器隨即發出聲響，證實為ＡＩ眼鏡。

張新仁說明，大考中心已經明確將ＡＩ眼鏡等穿戴式設備列為不可攜帶入座物品，將以違規處理辦法第八條方向討論，其中八之四條規範，情節嚴重者將取消考試資格。但具體使用細節還要進一步釐清，考試結束後，每個提報個案都會送入考試審議委員會調查、討論，並根據結果處議。

張新仁也特別強調，金屬探測器是必要時使用，並非所有學生入場都要接受掃描。若考生被發現攜帶設備入座或使用設備且不配合交出，或監試人員發現考生行為異常、疑似使用，才會動用金屬探測，此是不得已的措施。

另外，考分區也於昨日化學科查獲一例學生應試時使用手機，該案當場由監試人員制止，考試後確實發現學生拍攝試題本，同樣將提報審議會討論。

截至昨日，全台考分區查獲四十六件違規，主要樣態仍為未攜帶應試有效證件且未於規定時間內送達，再者為考試鈴響畢後仍持續作答，以及零星的飲水或嚼食口香糖、手機未完全關機、應試時使用手機等。

115分科 AI 大考中心

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