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115分科／生物閱讀容易卻藏陷阱！補教師「鑑別度來自細心」：看太快就失分

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
生物補教老師游志祥表示，今年試題題幹閱讀容易、文字簡潔，多數考生容易因忽略細節而失分。記者柯美儀／攝影
生物補教老師游志祥表示，今年試題題幹閱讀容易、文字簡潔，多數考生容易因忽略細節而失分。記者柯美儀／攝影

分科測驗首日最後一科考生物，補教老師表示，今年試題題幹閱讀容易、文字簡潔，多數考生容易因忽略細節而失分，鑑別度主要來自閱讀細心程度，而非艱深知識。

生物補教老師游志祥表示，今年生物試題閱讀上容易懂，但卻藏著許多小細節，沒有想像中簡單，「看太快就容易寫錯」。預估五標依序為53、47、35、28、23，頂標、前標與去年相同，「因為高手還是有高手」，後標、底標則略升2至3級分。

游志祥認為，今年命題成熟且具有鑑別度，並非刻意以艱澀內容刁難考生，而是透過看似簡單、實則考驗細節判讀的設計，測驗學生真正的理解能力與作答謹慎度。他舉例，第16題考「拉不拉多犬毛色」遺傳學計算，涉及兩個基因交互影響，其中一個基因會影響另一基因的表現，需要花時間推理，是遺傳學中相當漂亮的命題。

游志祥指出，第33題則是「魔王題」，以心臟解剖圖為題，圖形經過翻轉，考生必須先判斷前後方向，再辨識各部位，若沒有仔細觀察，很容易誤判。第36、37題組則探討甲狀腺機能亢進與自體免疫疾病，命題重點在於因果關係判斷，而非單純背誦知識，屬於鑑別度相當高的題目。

全國高級中等學校教育產業工會評論教師群分析，今年試題各冊比例分配大致平均，重視演化生態學及科學史；相較於前2年，本次試題的素養題略少，文字敘述簡潔，圖表入題比例亦稍低，但仍能評量出學生的素養能力；實驗題重視操作步驟、圖表判讀及背景知識；閱讀題中分子生物佔比高；整份試題具有高鑑別度。

115分科 生物科

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