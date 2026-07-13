115分科／生物選擇題「一眼看不出答案」、多選題增 師分析：恐是近5年最難

115學年分科測驗今天第4節考生物，高中教師分析，今年單選題就有難度，一眼看不出答案，加上多選題題數又增加，整體試題偏難，可能是近5年最難。

115學年分科測驗今天舉行第1天考試，第4節考生物，大學入學考試中心邀請高中教師入闈審題，教育部則邀請雙北市高中生物科教師群協助分析分科測驗試題。

入闈的高中教師透過書面資料指出，生物試題融入多元題材，例如拉不拉多犬的毛色遺傳、β-胡蘿蔔素能否延長種子壽命等；試題也重視實驗和探究實作，例如用複式顯微鏡觀察人類血球、從豬心剖面圖判斷靠近胸腔背面或腹面等。

試題特色方面，入闈教師提到，今年題型多元，包括單選、多選、表格填答、簡答、畫圖等，重視圖表判讀與資訊擷取能力；實驗題重視原理與操作，例如第30題用發酵管來觀測酵母菌的發酵作用等。

建國中學教師周麗芬表示，今年除了考核各章節生物學重要概念，尤其側重演化學與生態學，並注重科學史及實驗觀察；整份試題偏難，選擇題難度明顯提高，多選題比去年增加4題，是造成選擇題難度明顯增加的原因之一，今年可能是108課綱（111學年分科測驗）以來最難的一年。

試題特色方面，周麗芬指出，今年有18題圖表題，較去年少1題，幾乎都出現在閱讀題和非選題，今年記憶知識題較少，沒有跨冊、跨章節和新的時事題，是較可惜之處；與往年側重選修生物3明顯不同，今年選修生物4的演化和生態學相關內容比例則比往年提升。

建國中學教師劉玉山提到，以往單選題答案可能一眼就能看出來，今年單選題部分就有難度，加上多選題題數又增加，學生必需要有耐心和專注力，否則在作答選擇題時就可能崩潰。