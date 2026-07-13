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115分科生物答案一次看！時事題少、實驗題考解剖豬心 師：選擇題較難「會嚇到」

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115分科／生物選擇題有難度！師直言：學得不扎實開局就可能「崩潰」

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115分科／生物選擇題有難度！師直言：學得不扎實開局就可能「崩潰」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大學入學分科測驗今天上午登場。記者黃義書／攝影
大學入學分科測驗今天上午登場。記者黃義書／攝影

115升大學分科測驗今天登場，最後一堂考生物。大考中心邀請台北市高中教師協助解題，教師指出，今年試題偏難，尤其選擇題明顯較難，很多學生可能會被嚇到，若學得不扎實，可能開局選擇題就先「崩潰」。

建國中學教師周麗芬表示，今年選擇題難度明顯提高，非選題則是難度適中。試題考核學生各章節重要概念，側重演化、生態學以及科學史與實驗觀察，但未見跨冊與跨章節試題，也沒有時事，是比較可惜之處。

周麗芬也說，考試整體考核能力，希望學生需具備各章節核心知識，再融入推理、分析、歸納、整合及實驗探究能力，仍如往年，側重閱讀後擷取資訊的能力及熟悉科學研究方法，大部分考題仍屬於科學素養題。另外，試題多出自選修生物，但過去側重如選修生物三，今年則是選修四的演化和生態學考得更多，也是提醒學生，高三下學期不能偏廢。

建國中學教師劉玉山則說，今年具鑑別度如第5題，考生長素實驗，試題整合了鮑爾、文特的實驗，且Ｃ和Ｄ選項，考生還要了解到科學研究方法只有一個變因，試題不只是純粹的歸納、整理也還包括推理，尤其注重研究方法，「難度真的頗高。」

劉玉山談到，整體而言，如果生物學得不扎實，考生可能在前端選擇題時就先崩潰，很多學生甚至會被嚇到；再者，多重選的試題比例也增加，幾乎無一眼就能看出答案的試題，考生須具備耐心、專注力才可以堅持到最後。

但周麗芬也指出，今年有少數試題超出課本內容，如第6題，學生可能無法判斷植物枝條缺口是否具有吸收胺基酸的能力；19題B選項，課堂內較少使用「擴散作用」形容濾過作用，恐導致作答困擾。35題B選項，學生可能以為題目所指的是白血球，以白血球可能分泌抗體來作答，而無法知悉是否該分辨出圖中是顆粒性白血球而非淋巴球。

闈場內教師表示，試卷整體難易度適中，重視實驗原理操作，講求考生實際操作、認真觀察，且必須融會貫通，如第30題用發酵管觀測酵母菌的發酵作用；32題以生態球探討活動為題，測驗學生科學方法中實驗設計的基本能力。35題則用顯微鏡觀察人類血液抹片，學生除了要能選擇適合的觀測構造尺度、分辨不同血球細胞形態和大小、各類型動物組織型態，還要能與其在循環與防禦系統中的功能連結。

闈場內試考生則認為，測驗內容不艱澀，但作答時需細心留意，如第8題，考生要了解GnRH激素功能，還要推論不同情境下的生理反應，鑑別能活用知識且細心的學生。

大考中心 115分科 生物科

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