115分科／第一天最後一科生物 考生認比去年難…實驗題「解剖豬心」需要思考

今年大學入學分科測驗第一天，最後一科生物，考生認為今年比去年稍難，但整體算中間，主要是背誦類型的題目，但也有一些題目側重觀念理解，比如實驗題中有一題是解剖豬心，考生需要透過對心臟的知識判斷豬心位置，是相對來說比較有印象的題目。

台中一中江姓考生表示，今年生物的閱讀題組比較困難，不能只看題幹文章，還要結合課本的知識點，才能夠回答；實驗題不算難，今年題數較多，但都是熱門實驗，算是「有讀有分」。整張考卷的難度偏中間，可能比去年稍難。

江姓考生印象最深刻的是實驗題中的解剖豬心，題幹除了提供豬心切面的照片，還有不同區域的厚度、容量，考生需要藉由對心臟結構的理解，綜合各項資訊判斷哪邊是左右心房、心室，推導出圖片是豬心靠近腹部還是背部一側，算是蠻需要思考的題目。

張姓考生表示，今年生物沒有時事題，也很少應用題，多數題目平鋪直敘，基本上也都有看過；閱讀題組是比較困難的部分，題幹文章很長、閱讀量大，考生需要從文章中尋找重點。