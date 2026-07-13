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115分科生物答案一次看！時事題少、實驗題考解剖豬心 師：選擇題較難「會嚇到」

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115分科／生物選擇題有難度！師直言：學得不扎實開局就可能「崩潰」

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115分科／生物部分考題「仍有鑑別度」 考生：時事題少、讀熟課本能拿分

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
大學入學分科測驗今天上午登場，第二科是化學。記者黃義書／攝影
大學入學分科測驗今天上午登場，第二科是化學。記者黃義書／攝影

分科測驗生物科今登場，多名考生表示，今年試題整體難度偏易，多數題型都能在課本或講義中找到相似概念，閱讀題也不若往年著重大量實驗數據分析，整體與時事連結不多，是一份「平易近人」的考卷。

桃園復旦高中管姓考生表示，今年選擇題沒有特別刁鑽的題目，其中一題以古羅馬人製作麵包為情境，描述因酵母菌技術有限，古羅馬麵包口感偏硬，於是將酒的泡沫混入麵團使其膨鬆，再延伸考酵母菌相關概念，屬於典型的素養題。

他指出，往年閱讀題常出現大量表格與數據供考生分析，今年則未採此設計，3篇閱讀分別探討不同鱷魚的平行演化、β-胡蘿蔔素與夜盲症，以及細胞膜流動性，只要從題幹擷取資訊，再結合課本知識即可作答；實驗題與混合題也多是課本、講義常見的題型。

熊姓考生認為，今年部分題目仍具有鑑別度。例如選擇題考外來物種與棲地破碎化的關聯，屬選修生物範圍，必須理解物種與棲地之間的因果關係，無法單靠背誦作答；另有兩題多選題分別考消化系統激素間的交互作用，以及腎臟激素對水分、離子平衡的調節，需掌握整體生理系統運作才能順利解題。

他表示，3篇閱讀題中以第3篇最具挑戰性，內容涉及3個基因如何影響激素生成，理解過程較費力，但子題難度不高；此外，今年閱讀題皆以文字敘述為主，未搭配大型圖表，閱讀負擔相對較低。

實驗題方面，熊姓考生印象最深的是一題要求依心臟切面判斷正、反面，若沒有實際解剖經驗較難辨識；另一題以水蘊草、黑殼蝦組成生態球，測驗操縱變因與控制變因等實驗設計能力。混合題手寫題第1題則以甲狀腺素為主題，除了常見的碘缺乏導致甲狀腺腫大外，也納入免疫反應引發甲狀腺疾病的情境，考法相對少見。

生物科 115分科

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