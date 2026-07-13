快訊

霸凌爭議延燒 佀廣洋宣布放棄國民黨提名、繼續勤走基層

素人參政！正妹網紅選議員「一面看板都沒有」急徵求免費外牆

致癌油風暴 卓揆下令一周完成檢驗、提食安法修法「2要求+5增訂」

聽新聞
0:00 / 0:00

115分科／數甲五六冊占分首度過半！補教師：計算量增、頂標降1級分

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
補教老師表示，分科測驗數甲五六冊占分首度過半。記者柯美儀／攝影
補教老師表示，分科測驗數甲五六冊占分首度過半。記者柯美儀／攝影

115分科測驗第三節考數學甲，得勝者文教預估今年數甲五標分別為45、38、27、15、10，補教老師指出，今年試題計算量略增，因此頂標、前標、後標、底標皆較去年降1級分。

數學科補教老師解創智表示，今年最大的特色是108課綱實施以來，數甲首次由第五、六冊內容占分過半。整份試卷共100分，其中第五、六冊內容約占54分，首次突破五成，可見分科測驗已逐漸與學測做出區隔。

解創智指出，各大題第一題難度相對較低，例如單選第一題可利用圖形判讀快速排除選項，整體單選題屬中偏易，真正的挑戰從多選題與非選擇題開始。

數學科補教老師解涵清說明，非選第12至14題主要考多項式函數與微積分概念，其中，第13、14題若熟悉微積分第一基本定理，可大幅簡化解題流程。至於今年最具鑑別度、也是最漂亮的題目為第17題證明題，要求考生利用空間中三個平面的幾何關係，證明所形成的三角形為正三角形，考生若未能掌握空間幾何關係，只能透過繁複計算推導，不僅耗時，也較容易失分。

全國高級中等學校教育產業工會評論教師群分析，整份試題題意清楚、閱讀量不大，單選題以二次曲線、無窮等比級數及三角函數為主，基本題能讓認真準備的考生穩定取分。多選題與混合題組則增加概念整合與論證要求，整體難度較去年略升，預估頂標、前標與去年接近，均標可能微降。

全中教評論教師群指出，歷年難題「黎曼和」重返多選題，結合函數單調性、凹凸性與定積分大小判斷，重點不在繁複計算，而在概念理解。第15至17題以空間中的平面與直線為主軸，最後要求證明所圍三角形為正三角形並求邊長，空間概念與論證負荷較高，預估是鑑別高分群的關鍵題組。

115分科 數甲

延伸閱讀

115分科／「黎曼和」重返數甲考卷！師：空間幾何、微積分成勝負關鍵

115分科／物理計算量大！補教師估頂標降2級分、前標降1級分

115分科／下筆有難度！數甲回歸課本觀念 微分混積分出題重融會貫通

115分科／化學複雜計算減少「考題友善」！ 補教估頂標升1級分

相關新聞

不斷更新／115年升大學分科測驗 各科完整試題與答案

115學年度分科測驗在7月11日（周六）與12日（周日）登場，首日科目為物理科、化學科、數學甲、生物科；次日則考歷史科、地理科、數學乙、公民與社會科，各科考試時間皆為80分鐘，考生可依報名時選填科目應試…

115分科／逮到了！金屬探測器派上用場 首次查獲考生考物理「攜帶AI眼鏡」

115升大學分科測驗今天登場，因應科技發展，大考中心今年首度啟用電子及金屬探測防弊措施，大考中心主任張新仁表示，考試第一天金屬探測器就派上用場，考分區於物理科考試時查獲一件學生使用AI眼鏡的案例，提醒學生切勿以身試法，以免得不償失。

115分科測驗／數甲試題與解答

115年大學分科測驗數學甲試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、地理、數乙、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

115分科測驗／物理科試題與解答

115年大學分科測驗物理科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、地理、數乙、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

115分科測驗／化學科試題與解答

115年大學分科測驗化學科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、地理、數乙、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

115分科／數學甲大魔王…考生哀號「近三年最難」：每題都要思考、完全寫不完

今年大學入學分科測驗第一天，第三科數學甲，考生哀號「超級難」、「近三年最難」，幾乎每一題都需要思考，完全寫不完；不同考生也卡在不同的題目，有人倒在多選題，有人算不出填充題，幾乎所有人都對證明題第二題空間向量證明束手無策。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。