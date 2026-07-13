115分科／數甲五六冊占分首度過半！補教師：計算量增、頂標降1級分

115分科測驗第三節考數學甲，得勝者文教預估今年數甲五標分別為45、38、27、15、10，補教老師指出，今年試題計算量略增，因此頂標、前標、後標、底標皆較去年降1級分。

數學科補教老師解創智表示，今年最大的特色是108課綱實施以來，數甲首次由第五、六冊內容占分過半。整份試卷共100分，其中第五、六冊內容約占54分，首次突破五成，可見分科測驗已逐漸與學測做出區隔。

解創智指出，各大題第一題難度相對較低，例如單選第一題可利用圖形判讀快速排除選項，整體單選題屬中偏易，真正的挑戰從多選題與非選擇題開始。

數學科補教老師解涵清說明，非選第12至14題主要考多項式函數與微積分概念，其中，第13、14題若熟悉微積分第一基本定理，可大幅簡化解題流程。至於今年最具鑑別度、也是最漂亮的題目為第17題證明題，要求考生利用空間中三個平面的幾何關係，證明所形成的三角形為正三角形，考生若未能掌握空間幾何關係，只能透過繁複計算推導，不僅耗時，也較容易失分。

全國高級中等學校教育產業工會評論教師群分析，整份試題題意清楚、閱讀量不大，單選題以二次曲線、無窮等比級數及三角函數為主，基本題能讓認真準備的考生穩定取分。多選題與混合題組則增加概念整合與論證要求，整體難度較去年略升，預估頂標、前標與去年接近，均標可能微降。

全中教評論教師群指出，歷年難題「黎曼和」重返多選題，結合函數單調性、凹凸性與定積分大小判斷，重點不在繁複計算，而在概念理解。第15至17題以空間中的平面與直線為主軸，最後要求證明所圍三角形為正三角形並求邊長，空間概念與論證負荷較高，預估是鑑別高分群的關鍵題組。