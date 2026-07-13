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115分科／下筆有難度！數甲回歸課本觀念 微分混積分出題重融會貫通

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
115學年度大學分科測驗因受巴威颱風影響順延，大學分科測驗考場開放時間也調整為考試前一日下午4時至6時統一開放查看，考生在家長的陪伴下，前往師大附中考場查看，校園內不少地方掛上加油布條，為明天來進行大學分科測驗的考生們打氣。記者許正宏／攝影
115學年度大學分科測驗因受巴威颱風影響順延，大學分科測驗考場開放時間也調整為考試前一日下午4時至6時統一開放查看，考生在家長的陪伴下，前往師大附中考場查看，校園內不少地方掛上加油布條，為明天來進行大學分科測驗的考生們打氣。記者許正宏／攝影

115升大學分科測驗今天登場，下午重點科目數學甲登場，大考中心邀請台北市高中教師協助解題分析，教師指出，今年數甲難題減少、中等試題數增加，加上敘述簡潔與文字量適中，且今年數甲回歸課本、側重課本觀念，下筆時有難度，但也有機會考出高分。

建國中學教師郭仲祐，今年試題敘述目標明確，考生容易切入問題核心，能以此確認是否具備基本觀念。再者，試題高一內容偏少，高三內容佔比則達到四成，部分試題依然講求融會貫通，如混合題12-14題，考生要貫通微分、積分概念。

建國中學教師許為明則分析，今年多選題選項偏向各自獨立，選項間的連貫性沒有去年這麼高，如第8題，選項可各自處理；但也建議，多選「難題」還是可以建立選項間承先啟後的關係。又多選第6題頗創新，該題結合黎曼和與圖形，學生需從微分給予的條件畫出圖形，再從圖形判定積分和黎曼和間的關係。

許為明談到，該題終究還是在考「觀念」，沒有計算而重在畫圖，但考生微分、積分該念需相當熟悉，也要知道凹向性的概念才能作答。

陽明高中教師蘇順聖則談到，試題著重二年級數Ａ和高三數甲，跟去年相比，數甲比例降低，從去年的五成降為四成。又以往數甲跨單元是題較多，但今年題目明確，「要考哪個觀念就考哪個。」考驗學生概念是否清晰理解，整體而言算是「回歸課本」。

蘇順聖也說，過去很多學生準備學科時多側重抓題型，一旦面對大考時碰上沒見過的題型就容易不會算，但如果此時觀念建立得宜就有能力解題，因此還是要提倡觀念建立、回歸課本所學。再者，如混合題12-14題，其實是將微分、積分等同視之，也建議學生，其實兩者不必過度區分，而是一起學好、融會貫通。相信該份試卷對學生而言，下筆時仍有難度，但不會沒機會考出高分。

闈場內教師評析，數甲高三微積分相關試題約占據全卷五分之一，如第6題測驗考生黎曼和概念；12-14題組則整合高一與高三核心概念，同時測驗二次函數和微積分。整體而言，試題由易而難排列，配有基礎常見題，也有利建立學生信心，只要用心準備，即可獲得基本分。

闈場內試考生則表示，試卷難易度適中，整份試卷側重高二、高三數學，單選題平易近人，多選題難度則循序漸進，需要學生活用所學，試卷也有難題，如6題測驗考生對黎曼和上和與下和的觀念運用，具挑戰性。

數甲 大考中心 115分科

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