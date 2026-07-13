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115分科／「黎曼和」重返數甲考卷！師：空間幾何、微積分成勝負關鍵

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
115年大學入學分科測驗第一天，第三科考數學甲。記者陳敬丰／攝影
115年大學入學分科測驗第一天，第三科考數學甲。記者陳敬丰／攝影

分科測驗首日第3節考數學甲，高中教師指出，試題除菜市場買水果、遊戲規則等生活情境素養題，強調數學知識在真實生活中的應用能力，歷年難題「黎曼和」也重返考題。空間幾何、微積分則成為決勝關鍵，混合題著重概念整合與推理能力，可有效鑑別高分群考生。

全國教師會評論教師群指出，數甲創新題方面，第4題結合條件機率與等差、等比級數應用，其中第4個選項靈活運用「算幾不等式」解題，突破傳統機率計算方式，展現創新命題特色。

全教會評論教師群表示，在素養情境題方面，第9、11題以菜市場買水果及參加遊戲為情境，搭配遊戲規則，引導考生先閱讀並理解題意，再建立聯立方程式、機率等數學模型進行解題，強調數學知識在真實生活中的應用能力。

全教會評論教師群說，混合題配分約24分，包含填充題與證明題，如第12至14題評量多項式函數與微積分概念，符號使用較多，考生須正確理解數學符號與函數關係，並整合微分、積分及多項式性質進行推理分析，著重概念理解與思考能力；第15至17題則整合空間向量、平面方程式與幾何證明，考驗概念整合、空間想像及推理能力，整體混合題設計恰當。

全國高級中等學校教育產業工會評論教師群分析，整份試題題意清楚、閱讀量不大，單選題以二次曲線、無窮等比級數及三角函數為主，基本題能讓認真準備的考生穩定取分。多選題與混合題組則增加概念整合與論證要求，整體難度較去年略升，預估頂標、前標與去年接近，均標可能微降。

全中教評論教師群指出，歷年難題「黎曼和」重返多選題，結合函數單調性、凹凸性與定積分大小判斷，重點不在繁複計算，而在概念理解。第15至17題以空間中的平面與直線為主軸，最後要求證明所圍三角形為正三角形並求邊長，空間概念與論證負荷較高，預估是鑑別高分群的關鍵題組。

115分科 數甲

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