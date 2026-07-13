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115分科／數學甲題幹長「考驗閱讀理解力」 考生需整合多個觀念應用

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
大學入學分科測驗今天下午第一科是數學甲，考生表示部分題幹長度刻意拉長，考驗閱讀理解能力，但實際難度不高，只要耐心審題即可作答。聯合報系資料照
大學入學分科測驗今天下午第一科是數學甲，考生表示部分題幹長度刻意拉長，考驗閱讀理解能力，但實際難度不高，只要耐心審題即可作答。聯合報系資料照

今年大學入學分科測驗今天登場，下午第一科是數學甲，考生表示部分題幹長度刻意拉長，考驗閱讀理解能力，但實際難度不高，只要耐心審題即可作答，許多考題非測試單一觀念，而是著重於跨章節多觀念結合和串聯，不能只靠單純套公式解題，「整體而言，難度中等，答題時間充裕」。

電機系大三回考考生楊修睿表示，以大學生視角評估考題，今年數學甲、物理與化學三科皆具備高度鑑別度，數甲題目非常新穎且重視「認知能力」，出題傾向非單純套公式解題，而是將題目巧妙結合，要求考生在新的結論下應用題型，偏向素養題型。若考生平時僅靠單純刷題，作答時容易卡關，此次未包含生活時事入題，而是融入「新規則」引導考生推導。

自然組考生李翊丞表示，今年數學甲的單選題與非選擇題（手寫題），只要仔細研讀題意皆能順利作答，多選題雖然部分題幹長度刻意拉長，如微積分相關題目，但實際難度並不高，只要耐心審題即可；其中非選擇題最後一題為平面相關的綜合題，作答較為繁瑣，「本屆考題並非測試單一觀念，而是著重於跨章節多個觀念的結合與串聯，如三角、幾何、機率等綜合入題）」。整體而言，難度中等，答題時間相當充裕。

自然組考生陳威仁表示，今年數學甲考科整體「題幹明顯偏長」，與去年相比，閱讀起來較為費時、耗費精力；他認為自己對「三角函數」相關題型已充分複習，因此在作答函數與圖形立體幾何等題目較有把握，不需耗費太多時間，而印象深刻的考點還包括了排列組合、幾何代數以及微積分等基礎概念的延伸與應用。

115學年度分科測驗原訂11、12日登場，因巴威颱風，分科測驗首次因為颱風改期，延後兩天至7月13日（周一）和14日（周二）應試。首日考試科目為物理科、化學科、數學甲、生物科；次日則考歷史科、地理科、數學乙、公民與社會科，各科考試時間皆為80分鐘，考生可依報名時選填科目應試。每節考試開始前5分鐘預備鈴響起，考生即可入場。

115分科 考題

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